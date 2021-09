Lourdes Montes: 'En casa la Rottenmeier soy yo'

Lourdes Montes y Carlos Pérez Gimeno | LD

Lourdes Montes ha amadrinado la primera línea femenina de la firma Silbon, que hasta ahora siempre había sido solo para hombre, en Madrid. La mujer de Francisco Rivera estuvo acompañada por Pablo López cofundador de la marca.

La diseñadora habló de sus planes profesionales, y también contó algún detalle de su vida personal: "El verano lo hemos pasado muy bien, primero en la playa, y después en el campo. Hemos disfrutado mucho de los niños, que durante el año y el cole no se puede, y me apetecía mucho estar con ellos".

Al preguntarle si se sentía mujer poderosa, como algunas veces le han dicho, Lourdes respondió de una manera sencilla: "Eso engloba muchas cosas. Yo lo que intento, es afrontar la vida con optimismo y con fuerza y si eso significa ser poderosa, pues lo soy".

Es una mujer feliz en su matrimonio, y comentó lo bien que está Francisco: "Ahora mismo muy relajado tras la corrida Goyesca, ya que es un día muy especial, y este año había más nervios, al ser la madrina su hija Cayetana. También. acudieron, mi sobrino Cayetano, y mis hijos Curro y Carmen. Con Tana, siempre ha habido una buenísima relación, porque me lo ha puesto muy fácil. Es una hija y una hermana maravillosa, no puedo tener más suerte" Así lo confesó.

En el transcurso de la conversación, comentó cómo se encontraba su cuñado Cayetano: "Poco a poco va recuperándose, aunque el tema de las costillas es muy lento. Le dio mucha rabia el no poder torear en la goyesca, pero el mundo del torero es así. Yo estoy muy tranquila, por haberse retirado Fran, no va a volver, eso ya es otra etapa de su vida. En cambio, a nuestro hijo Curro, con lo pequeño que es, y sin haber visto a su padre torear, en vez de pedirnos que le pongamos una película de dibujos, nos pide que le pongamos corridas de toros. Pero de aquí a que tenga 18 años, ya me encargaré yo de quitárselo de la cabeza. A su padre no le gustaría que siguiera sus pasos, sí que lo disfrute y lo respete. Nuestros hijos son una mezcla de nosotros, Curro se fija mucho en su padre, Carmen es más como yo, aunque tiene ese punto canalla como el padre. Mi marido es estupendo, con el tiempo el carácter se le ha templado, en casa la Rottenmeier soy yo.’ Más clara no pudo ser.

No descartan el tener más hijos: "A Francisco le gustan mucho lo niños, y a mí también, y con toda seguridad tendremos más. Cualquier día os damos la sorpresa, pero en este momento no lo estoy", contó entre risas.

A Kiko Rivera, no le han visto mucho este verano, aunque comentó que está muy bien.