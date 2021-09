El lado más personal de Tamara Falcó: las perlas que deja su nuevo documental

"¿Consideras que soy demasiado joven para que me hagan un documental?", pregunta Tamara Falcó a su madre, Isabel Preysler, al comienzo del nuevo episodio de ‘Los Documentales de ¡HOLA!’ (Prime Video), con la nueva socialité más codiciada de España como protagonista. Divertida, pero consciente de que su hija es su digna heredera en el papel cuché, Preysler asiente y ríe cuando Tamara replica que también "se lo han hecho a la princesa Leonor" con la espontaneidad que le caracteriza.

Porque así la definen sus amigos más cercanos y los cronistas sociales que la conocen desde su infancia. Tamara no es princesa pero es marquesa de Griñón. Un título nobiliario que nunca buscó y que choca con su imagen de mujer desenfadada y bromista que ha heredado el estilo de su madre y su corona de reina de corazones.

El documental repasa, junto a los que la conocen, una vida entera de la que la revista ¡Hola! ha sido testigo gracias a los fabulosos reportajes de su madre y de los que ahora coge el testigo. Desde su antigua casa de El Viso (Madrid) recuerda su infancia rodeada de sus hermanos Julio, Enrique y Chábeli Iglesias, su fantástica relación con Miguel Boyer -al que aún llama ‘tío Miguel’- y algunos momentos complicados de su vida, como su enfermedad de tiroides o la pérdida de su padre, Carlos Falcó.

Recopilamos algunas de las frases más especiales del episodio de Tamara:

"Mi carácter cambió, o se enriqueció, con la llegada de mi ‘tío’ Miguel a mi vida (...) Se denominaba a sí mismo mi "casi padre".

"Miguel era una persona súper culta y se ponía muy nervioso cuando mi madre y yo le dedicábamos tanto tiempo a la ropa. Siempre decía ‘¿queréis dejar de hablar de trapos?’. Fuera de casa todo el mundo le tenía muchísimo respeto pero en casa no tenía ni voz ni mando (ríe)".

Sobre la muerte de Miguel Boyer: "La muerte no formaba parte de mi vida. Tardé bastante en asimilarlo y no viví el duelo hasta seis meses más tarde. Es un regalo haber conocido a alguien como él".

"(Cuando ganó peso), fue un momento de crecimiento personal. Se me juntaron un montón de cosas: no viví el duelo de la muerte de Miguel, me salieron todos los análisis mal, tiroides, etc. Después monté mi empresa de moda y eso me fue sanando. Me tomé un respiro y mi cuerpo y mi mente también fueron sanando".

"Me planteé mi vocación religiosa. Entraba a los conventos y sentía que las monjas eran como hermanas, pero no sentía que ese era mi sitio. Se dieron varias circunstancias y no era el momento adecuado".

"Mi padre era muy positivo. Aún tengo su mensaje (cuando ingresó por covid-19). Me dijo que la seguridad social era la pera y que estaba en una habitación genial. De ninguna forma nos esperábamos lo que iba a suceder. Ha sido espantoso. Duró cinco días. Le intubaron un miércoles y falleció el viernes".

"Siento muy cerca a papi. Es de esas personas que se van de tu vida y que son totalmente irremplazables (...) Echo de menos todo. Mi padre para mí era... (llora)".

Tamara se emociona profundamente al recordar a su padre, Carlos Falcó. No todo son risas y chisporroteos en "TAMARA", el documental.

Después de ganar Masterchef Celebrity: "En Instagram la gente me pedía perdón por haberme prejuzgado. Honestamente, no sabía que tanta gente me había prejuzgado. No era consciente de ello hasta que me lo escribieron sin parar (ríe).

"Soy muy feliz estando yo sola. También lo estoy en pareja, pero si llego a acabar con cualquier otro chico, no me habría encontrado a mí misma. Y creo que ha sido un despertar bonito".

"Me escribían amigas de mi madre y me decían ‘este también se te va a ir’ (Íñigo Onieva). Él lleva muy bien la atención mediática. Un amigo nos lo describió así: yo a él le aporto paz y él me aporta la parte divertida que me hacía falta en mi vida".

