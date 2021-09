La gran noche de Farruquito en Madrid

Farruquito salió, como se dice en términos taurinos por la puerta grande tras su actuación en la plaza de toros de Las Ventas de Madrid. El bailaor volvió a demostrar su arte tras su actuación para celebrar la inauguración del mítico tablao flamenco El Corral de la Pacheca, que ha vuelto a abrir sus puertas, ahora en coso taurino, al que acudieron muchos rostros conocidos.

Una de las primeras en llegar fue Isabel Gemio. "El verano lo he pasado muy bien y muy tranquila, sobre todo porque mi hijo Gustavo está muy estable desde hace unos meses, y eso es lo más importante". La comunicadora es fan del artista, como Nuria March, recién llegada de vacaciones, y al igual que Cecilia Gómez, que confesó la admiración que tiene por el bailaor.

C. Tangana con Carlos P. Gimeno y Beatriz Cortázar | Archivo

Pedro Almodóvar compartió mesa con Rossy de Palma y Bibiana Fernández, y la actriz, siempre tan divertida, comentó lo fan que era del bailaor. "Siempre me ha gustado, tiene mucho arte, y eso no se puede discutir. El verano ha sido muy bueno, he estado unos días en Tarifa, con amigos, en el chiringuito que tiene Santi Carbones, que es como mi hermano".

Uno de los invitados que más expectación causó fue el rapero y diseñador C. Tangana, que no paró de hacerse fotos con todo el que se lo pedía, como el que escribe esta crónica. Su ultima colección para Inditex es unisex y tiene mucho que ver con su último trabajo discográfico, titulado "El Madrileño". Diseños en falso cuero, la sudadera, el chándal que es su prenda fetiche, el batín, o las slippers de terciopelo, una mezcla que como todo lo que hace, no pasa desapercibido, como la camiseta blanca de tirantes, que lo ha convertido en tendencia.