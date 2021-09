Claudia Osborne rompe su silencio sobre la ausencia de Fabiola Martínez en su boda

En uno de los mejores momentos de su vida y a falta de pocos días para su boda con José María Entrecanales Jr, Claudia Osborne ha reaparecido en la Feria del Libro de Madrid, donde, además de firmar ejemplares de su primer y exitoso libro, Lo mejor de ti, y ha contado cómo está a las puertas de uno de los días más especiales de su vida.

Será el 2 de octubre cuando la hija de Bertín Osborne y el hijo del presidente de Acciona pasen por el altar casi dos años después de comenzar su relación, en una ceremonia íntima que se celebrará en la casa familiar de los Domecq en Jerez. Un lugar muy especial, puesto que allí es donde Claudia y sus hermanas —Alejandra y Eugenia Osborne, y Ana Cristina Portillo— atesoran más recuerdos de su madre, Sandra Domecq, que falleció de cáncer en el año 2004.

Precisamente, y tras la firma de libros, José Entrecanales Jr. recogió a Claudia y, enamorados y sonrientes, pasearon por el Retiro y confesaron que ya tienen todo listo para su boda, aunque por el momento y a pesar de que faltan solo 20 días para su gran día, no están nerviosos.

Radiante y sin atisbo de nervios a falta de escasas dos semanas para la ceremonia, Claudia Osborne se sinceró sobre su éxito como escritora, contando cómo fue su despedida de soltera con sus hermanas.

Para Claudia el éxito de esta nueva faceta de escritora ha sido una verdadera "sorpresa", dado que el mero hecho de escribir el libro fue para ella "sanador y terapéutico". Su segunda firma de libros ha resultado "emocionante", dado que considera tener una "responsabilidad con el mensaje que lanzamos".

Eso sí, Claudia no siente demasiado el peso de la fama, dado que viene de una familia conocida. "Ha sido así toda mi vida, si haces caso de lo que puedan decir, entonces me quedo en mi casa y no salgo. Hay que aprovechar el altavoz que la vida me ha dado y hacerlo para el bien", ha dicho a Europa Press.

La última cita familiar fue con sus hermanas, con las que por fin ha podido encontrar "tiempo para estar juntas, porque este verano no hemos tenido tiempo de estar las cuatro. Era una gran despedida de soltera con mis hermanas que era fundamental".

Y es que la cita inminente de la boda de Claudia con José Entrecanales está ya casi aquí. "Todavía no estoy nerviosa. Me apetece mucho, a ver qué tal", ha confesado con simpatía, revelando que su padre Bertín Osborne será el padrino del evento.

Y aquí viene la pregunta más esperada, y es si la ex de Bertín, Fabiola Martínez, estará presente la boda. Y la respuesta es, desgraciada pero comprensiblemente, que no. "No va a venir y yo la entiendo perfectamente", ha dicho a Europa Press la joven Osborne. Ya en su momento la venezolana, que se separó de Bertín Osborne el pasado mes de enero, había revelado que a pesar del cariño por la novia era demasiado pronto para asistir a un evento tan importante para la familia.

Quien sí que irá es Juan Melgarejo, exmarido de su hermana Eugenia, de quien se ha separado recientemente, pero que es como de la familia. "Claro que sí irá, es familia. Tenemos buena relación y la seguiremos teniendo", confesó.