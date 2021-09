La reacción de Marta López cuando pillan a Olga Moreno 'rajando' de ella

Olga Moreno no ha vuelto a pisar un plató de televisión desde que se alzó como ganadora de Supervivientes 2021 y protagonizó un especial en el que respondió a algunas de las acusaciones que Rocío Carrasco vertió sobre ella y su familia mientras se encontraba en Honduras. La empresaria prefiere guardar silencio ante los frentes judiciales de Antonio David Flores y tan solo da señales de vida en las redes sociales, donde publicita su tienda de ropa.

Sin embargo, un equipo del programa Viva la vida le hizo un seguimiento de 48 horas para saber cómo es su día a día y fue testigo de una desagradable conversación de Olga con unas amigas -entre las que se encontraba Lara Sajen- donde su amiguísima Marta López no salía bien parada. "Están rajando lo más grande, poniendo verde a todo el mundo", explicó Lourdes, reportera del programa. Al parecer, Olga expresa el dolor que dice haber sentido a su salida del reality porque, según ella, le han hecho mucho daño en los platós de televisión.

Además, no entiende cómo Rocío Carrasco no tuvo suficiente hablando de su pasado para ahora hacer una segunda parte de la docuserie para atacar a su familia. El grupo de amigas también habló de otras compañeras de Supervivientes, como Sylvia Pantoja o Marta López, fiel defensora de Olga y "a quienes llegaron a considerar personas falsas", según palabras de Lourdes.

¿Qué opina Marta de que se hable tan mal de ella? "Las amigas de Olga pudieron pensar en un momento dado que yo soy falsa, igual que lo piensa mucha gente. Pero no me he molestado en llamar a Olga para preguntarle porque nuestra amistad, de momento, es a prueba de bombas y hablo con ella casi todos los días", aseguró este lunes en Ya es mediodía.

Según Marta, Olga le ha confesado que jamás hablaría mal de ella. "Sé perfectamente que no me vas a criticar. Al principio el entorno de Olga pensaba que era una falsa porque me lo han dicho", añadió. En cuanto a Lara Sajen, ha preferido no hacer declaraciones. "Que me critique no me importa porque no es mi amiga del alma".