Blanca Suárez estuvo el pasado mes de julio en Quessant, una isla en la Bretaña francesa que está considerada como una reserva de la biosfera de la Unesco, y donde vive la abeja negra, que produce una miel con unas propiedades excepcionales. Ese precisamente es uno de los ingredientes del nuevo producto de Guerlain, Abeille Royale.

La a actriz, muy guapa, apareció luciendo nuevo look, con el pelo más largo y más oscuro. "Es cierto que he cambiado de aspecto, por exigencias del guion. Es una película de la que dentro de poco ya se va a publicar todo, y aparte a mí también me apetecía cambiar un poco". Así lo explicó.

Blanca, según contó, ha pasado el verano trabajando. "He estado rodando esta película, y después lo he empalmado con otras cosas, y la verdad es que ha habido días en el mes de julio, pero eso ya ha quedado muy lejos. Espero tener algún momento y escaparme. La experiencia en la Bretaña ha sido estupenda, conociendo a los apicultores, cómo cuidan el medio ambiente, y ver a la abeja. La verdad es que ha sido muy interesante. Es un mundo que no conocía y me ha encantado".

Blanca y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

A la artista le gusta cuidarse y estar bien, pero sin obsesiones. "Hay que intentar llevar el tema de la belleza dentro de una manera natural, y convivir de una manera sana con ello. También intento hacer deporte, pero no por estar bien físicamente sino por estar yo bien, y si cuido la alimentación es por lo mismo".

En el transcurso de la entrevista, al preguntarle sí está pendiente de los comentarios que puedan salir en las redes sociales de ella, comentó que hay veces que los sigue y otras no. "Si sale una noticia mía, sí la leo, pero no lo busco, Con respecto a mi vida personal, entiendo que haya curiosidad, pero no participo de ello. A veces me molesta cómo se trata, soy una persona muy tranquila, intento gestionar mi vida de una manera muy personal, con mi espacio, mis tiempos, y cuando alguien habla por ti, me resulta raro. El tema paparazzis es incómodo, pero como no es siempre, no lo llevo mal, son rachas".

Sobre su exnovio, el también actor Mario Casas, y sin querer entrar demasiado en detalles, así definió su relación con él: "La gente que pasa por tu vida siempre es importante para uno, aunque no siempre se acaba bien. Con Óscar, su hermano, me llevo muy bien, hemos trabajado mucho y nos está adelantando por la derecha a todos. Está pegando bien, va a llegar a la altura de su hermano o más; es un tipo maravilloso, divertido". Así lo definió.

En unos días se estrenará la nueva serie que lleva por titulo Jaguar, con la temática de los campos de concentración. "Es una serie que toca temas muy duros, no es solamente el personaje de Isabel, que es el mío. El resto del grupo, todos son supervivientes de los campos de concentración, y se mezcla la venganza y la justicia, está muy bien. Está basada en hechos reales".

De su vida privada no le gusta nada hablar, aunque comprende que se le pregunte. La actriz lleva un tiempo saliendo con el actor Javier Rey, al que conoció en le rodaje de una película, El verano que vivimos, y al preguntarle cómo estaba contó muy pocos detalles. "Está todo bien, me gustaría contaros mi vida mas intima que hago en mi casa, pero no lo voy a hacer," Así lo dijo entre risas y de buen humor, aunque tampoco quiso decir si tienen planes en irse a vivir juntos.