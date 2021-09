María Teresa Campos desvela en exclusiva a esRadio su próximo capítulo vital

María Teresa Campos llamó en directo a la crónica rosa de Es la mañana de Federico, con Isabel González, Beatriz Cortázar y Daniel Carande, y allí habló largo y tendido del repugnante reality que su ex, Bigote Arrocet, está perpetrando para su próximo beneficio en Telecinco, revelando falsedades sobre su relación con ella.

Pero, optimista ante el futuro que se despliega ahora ante ella, también reveló en exclusiva para esRadio algunos importantes detalles de ese próximo capítulo vital. Y es que, tras deshacerse de los coches que Bigote tenía abandonados en su propiedad después de muchos meses, María Teresa por fin ha logrado vender su propiedad para irse a vivir a otro lugar.

Y este lugar es —así lo desveló en exclusiva en esRadio— un piso en el mismo inmueble que actualmente ocupa su hija, Terelu Campos. "Me voy al mejor sitio del mundo, en el mismo edificio de mi hija Terelu", desveló, refiriéndose a la lujosa urbanización de Aravaca donde también residen Mariano Rajoy, Escassi o Toñi Moreno.

No obstante, María Teresa todavía no está de mudanza, aún tiene que preparar todo el proceso. "Tengo que medir cosas para saber de qué me tengo que deshacer, qué cabría… Con eso me distraigo", dijo en Es la mañana de Federico.

De modo que "queda todavía" para la mudanza que, no obstante, tendrá lugar próximamente.