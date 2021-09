María Teresa Campos apareció en directo en Es la mañana de Federico para responder a las palabras de Bigote Arrocet en Telecinco y revelar en exclusiva algunos secretos de su próximo capítulo vital.

Frustrada, pero a la vez dispuesta a no dar pábulo al humorista chileno, que llena titulares en Secret Story asegurando que estuvo con la periodista por "pena", María Teresa Campos se ha emocionado conversando con Federico Jiménez Losantos y el resto de los integrantes de la crónica rosa de esRadio, revelando de paso que "no quiere hablar de esta persona. No tengo nada que ver con él. Y a ver si es posible que se hable de él sin hablar de mí".

María Teresa —quiso aclarar en esRadio— llamó "no para hablar de esta persona sino para darte las gracias a ti", le dijo a Federico Jiménez Losantos, uno de los mayores defensores de la presentadora ante la campaña contra ella iniciada por el seudohumorista chileno. "Cualquier cosa que esta persona haga es que no me compete, no tiene nada que ver conmigo. Que le vaya bien, mal... que le vaya como le vaya".

"Yo quiero ser como he sido toda la vida", dijo María Teresa, que no obstante respondió a las mentiras de Bigote asegurando que guarda el WhatsApp con el que el humorista la abandonó: "Lo tengo en el teléfono".

Y, por último, rió cuando se le señaló que Bigote dijo que volvió con ella varias veces por "pena". "Si lo dice él es verdad, él no miente nunca. Hemos roto diez veces, pues diez veces", dijo con ironía en Es la mañana de Federico.