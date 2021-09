Críticas a Aitana por colaborar con McDonald's a pesar de ser celíaca

Las redes sociales andan revolucionadas esta semana por la nueva colaboración de Aitana con la cadena McDonald's. La cantante, la favorita de muchos jóvenes (y no tan jóvenes) españoles, promociona ya el menú CBO que lleva su nombre, McAitana: "Una CBO con extra de queso, patatas con mucho kétchup, unos McNuggets con barbacoa y un Mini McFlurry de Oreo". En Estados Unidos es habitual que la marca colabore con diferentes artistas y ahora, la estrategia de marketing llega a España de la mano de una de las cantantes más escuchadas y virales.

El éxito ha sido tal, que en algunos establecimientos se ha agotado la caja de Aitana, por lo que algunos se han sentido decepcionados recibiendo una normal. Al furor también se han sumado las críticas de los que acusan a la finalista de Operación Triunfo de promocionar comida basura, pero también de dar su imagen a una hamburguesa de McDonald's a pesar de ser celíaca.

Ella misma desveló hace aproximadamente un año que no puede consumir gluten. "Ahora como mucho pero más sano. De repente soy celíaca, me he tenido que hacer unas pruebas y todo, entonces he cambiado mucho mi alimentación en ese aspecto", aseguró en una entrevista. "El menú favorito de Aitana", como lo promociona la cadena de hamburguesas, tiene sin embargo gluten.

aitana vendiendo su menu favorito del macdonalds siendo celiaca me da algo pic.twitter.com/fVhhIYcMP4 — ‎ִ (@lentjascnxorizo) September 12, 2021

Sobre esto tuvo que pronunciarse este miércoles durante la presentación de la nueva campaña. "Acepté esta colaboración hace bastante, es algo que lleva mucho tiempo. A mediados de año, antes del verano, me dijeron que soy intolerante al gluten. Ha sido un rollo porque ya teníamos la campaña hecha, las fotos, todo. La realidad es que durante toda mi vida me he pedido este menú y ahora tengo que pedir las hamburguesas sin gluten, que también las tienen. No tenía sentido repetir la campaña porque yo toda mi vida me he pedido la CBO. Ese es el que yo siento como mi menú", aseguró.