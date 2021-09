Ana Rosa Quintana, sobre su amiga Ainhoa Arteta: "Ha estado al borde de perder la vida"

Ana Rosa Quintana se pronunció este miércoles sobre la situación de su gran amiga Ainhoa Arteta tras sus últimos baches de salud y el divorcio de su cuarto marido, Marías Urrea. "Ha estado escuchando muchas cosas, quiero tranquilizar a todo el mundo, Ainhoa Arteta es muy amiga mía, pero amiga muy cercana. Quiero tranquilizar a todos los que la queremos, porque me consta que le ha llamado todo el mundo", adelantó la presentadora en El programa de AR. "No voy a entrar en el tema de su separación y del tema ella no va a hablar", dijo, y ante la insistencia de sus compañeros, añadió: "Si ella no ha hablado, no seré yo la que hable".

La periodista quiso aclarar los rumores e informaciones que afirmaban que la soprano sufrió un infarto que le llevó a perder varios dedos. "Yo estaba con Ainhoa en Sevilla cuando le dieron el alta en el hospital. Ainhoa tuvo un cólico nefrítico, una intervención, la piedra debería estar en mal sitio y la tuvieron que trasladar del Puerto de Santamaría hasta Sevilla en helicóptero en estado gravísimo, pero gravísimo".

Una vez fue trasladada a la capital andaluza, la cantante "estuvo unos 10 días en UCI, luego en planta un mes y en este momento ella está fuerte y sana". Además, Ana Rosa explicó que "le han quitado una falange de un dedo de la mano derecha y una pequeña falange del dedo de un pie que no le impide caminar", que nunca llegó a sufrir un infarto.

En cuanto a la situación de Ainhoa, la presentadora explicó que está muy optimista: "Ha estado al borde de perder la vida, pensaba que no iba a volver a ver a sus hijos... Haber perdido una falange de un dedo no le gusta a nadie, pero lo lleva estupendamente, incluso con humor".

"Hablo con ella constantemente y la he visto en el hospital. Está guapa, delgada, con fuerza y energía. Ahora está serena, no tiene ningún problema, está acompañadísima de sus amigos, viviendo en Bilbao cerca de su padre, de su familia, con su hijo y cerca de su hija", desveló.