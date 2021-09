María Teresa Campos regresa a las portadas, muy a su pesar

Semana dedica su portada a Teresa Campos y asegura en exclusiva que la presentadora está "al límite". La información corrobora las declaraciones que hizo la periodista este martes en Es La Mañana de Federico (las únicas que ha concedido a ningún medio) señalando que está harta de que la relacionen con Bigote. La revista, sin embargo, se ceba en la mala situación que atraviesa.

Dice Semana que Teresa está atravesando "el momento más difícil de su vida". El motivo, "sus achaques de salud, problemas económicos, ausencia de ofertas laborales, que tanto afecta a su autoestima, y a su ruptura con Edmundo Arrocet, de la que lleva dos años intentando recuperarse".

Añade la revista que sufrió "un ataque de nervios" cuando supo que el humorista regresaba a España: "Edmundo, en un ambiente de cordialidad, puede contar cosas de su relación que ella no quiere que se sepan", dicen sus allegados. Y ahonda en la posibilidad de que el cómico cuente una versión distinta de su separación a la que todos conocemos.

A todo ello se sumarían las rencillas familiares. "Bastantes enemigos tenemos ya en la televisión como para que se peguen entre ellas", habría dicho Teresa a esta garganta profunda. La única evidencia es la que le contó a Federico: "No tengo nada que ver con esta persona", en referencia a Bigote Arrocet.

Mientras, Terelu disfruta de Ibiza

Publica Diez Minutos una imagen de Terelu Campos en bañador que, a diferencia de las que vimos en Lecturas a principios del verano, no ha pasado por retoques ni photoshop. Aun así, luce estupenda con un diseño de color naranja.

Dice la revista que Terelu se escapó a Ibiza hace unos días para recargar pilas con un grupo de amigos a bordo de un yate.

‘¡Hola!’ y la no exclusiva de la niña de Paloma Cuevas

Dijeron que no harían exclusiva de la comunión de su hija Bianca y lo han cumplido. No vemos esta semana en ¡Hola! ni una solo foto de la celebración que no sea alguna de las publicadas en sus redes sociales por las asistentes (o sus estilistas).

Además, las imágenes de Paloma y Enrique llevan a engaño, porque se trata de fotografías de su pasado feliz, en las que aparecen muy cariñosos abrazándose o entrelazando sus manos.

Sin embargo, la revista sí que aporta una decena de detalles totalmente exclusivos sobre lo que ocurrió en la finca Cetrina durante la celebración.

Por ejemplo, ¡Hola! muestra el boceto del vestido de Rosa Clará que llevaba la niña, cuenta detalles del de su madre, que lució un diseño propio color azul cielo con escote barco o que Gema, la hermana del torero, estaba guapísima con un traje rojo "y muy bien acompañada".

Hola también nos cuenta cómo fue la celebración, el emotivo instante en el que regalaron una tarta a los abuelos Paloma y Victoriano o que después de la cena llegó "el gran momento de la noche", cuando la niña y Enrique Ponce se subieron juntos al escenario y se pusieron a cantar con todos los invitados haciéndoles los coros.

Pero incluye ¡Hola! una frase que define a la perfección lo vivido este fin de semana en esa familia, ahora rota: "Aunque la ocasión es feliz, hay cierta nostalgia en el ambiente, han sido muchas las celebraciones vividas en esta bonita finca donde siempre se ha respirado una felicidad plena".

La conflictiva ruptura de Ainhoa Arteta

Cuenta ¡Hola! los pormenores de la separación de Ainhoa Arteta y su marido y recupera unas declaraciones de la cantante a esta misma revista el pasado mes de mayo. Le pedían hacer balance de su matrimonio con Urrea y respondía: "Si ha aguantado esto (por la pandemia) tiene pinta de aguantar bastante".

Sólo unos meses después, la pareja se ha roto "en los peores términos posibles". Personas cercanas aseguran que "ambos tienen mucho carácter y su matrimonio habría estado marcado por las grandes discusiones pero también por grandes reconciliaciones". Añade ¡Hola! que no tenían pensado separarse, pero que la publicación de la noticia ha precipitado los hechos.

Ahora, ninguno habla con los medios pero los dos hablan con los medios. Dice ¡Hola! que "el entorno de Ainhoa desliza que Urrea se aprovechaba del trabajo de la soprano mientras que del lado de Urrea aseguran que jamás dejó su trabajo y que es incluso más pobre que cuando empezó su relación".

Según Semana, la orden de la soprano a su abogado habría sido literalmente: "Saca el hacha de guerra". A partir de ahí, habría dado orden de revocar todas las autorizaciones bancarias que Matías tenía en las cuentas de Ainhoa.

María José Suárez y Escassi desatan su pasión

Después de marear la perdiz durante todo el verano escondiendo su relación sentimental, por fin vemos a María José Suárez besándose en el Caribe con Álvaro Muñoz Escassi en unas fotos que parecen sacadas de un catálogo de moda. Extraña forma de confirmar su romance.

¡Hola! es la encargada de publicar la exclusiva, que consta de media docena de imágenes de la pareja en una playa caribeña idílica. Tanto como los cuerpos de infarto que lucen ambos.

Dice la revista que "son amigos desde hace años pero que sus sentimientos han ido cambiando y, tras varios encuentros este verano, ahora viven una intensa historia de amor". Claro que también dice ¡Hola! que Álvaro es "uno de los jinetes de salto y jugadores de polo más destacados de nuestro país".

La reina Letizia, "de incógnito"

Semana publica fotografías exclusivas de la reina Letizia junto a su madre, Paloma Rocasolano, y su hija Sofía. "Letizia y su madre se vuelcan con la infanta", dice la revista en el titular, recordándonos que ahora, con su hermana Leonor en el internado, ejerce de "hija única".

En las fotos, tomadas en el parking de un centro comercial, vemos a la reina vestida de manera informal (vaqueros, camiseta de rayas, zapatillas deportivas) acudiendo a por la niña, que, al parecer, pasó la noche con su abuela materna y luego se fue con ella de compras. Nuestra soberana acudió a recoger a su hija conduciendo su propio coche, "como cualquier mujer de su edad".

De hecho en otra foto podemos ver a Sofía comprando leche y yogur después de pasear de la mano con su abuela por un parque cercano a su domicilio. Dice Semana que durante la estancia con Paloma Rocasolano ha conocido a su nueva primita, la hija de su tía Telma.

Detalles de la marcha de Leonor al internado

Mientras Semana se centra en la infanta Sofía, ¡Hola! publica un reportaje en el que explica cómo la heredera ha "cumplido su sueño" marchándose a estudiar a Gales.

Dice ¡Hola! citando "fuentes cercanas a la Familia Real" que no fueron los reyes los que optaron por el Atlantic College, sino "la propia Leonor". "La princesa conoció el centro por Elisabeth de los Belgas" (con la que se desconocía que tuviese relación) y "le entró curiosidad, buscó información y se fue entusiasmando con la idea de poder entrar en la institución".

Añade la revista que Leonor se presentó a las pruebas de selección "bajo un pseudónimo y de forma anónima". Ojalá poder mirar las respuestas a la pregunta de "qué quieres ser de mayor".

Remata ¡Hola! asegurando que Leonor "podría haber ido al internado más elitista del mundo, pero ha elegido la austeridad y la diversidad".

Cóctel de noticias

Kiko Hernández le hará la competencia a Belén en el sector gastronómico: dice Semana en exclusiva que va a lanzar sus propias aceitunas.

Diez Minutos avanza en exclusiva algunos detalles de la boda de Anabel Pantoja. Mientras cierra la exclusiva, conocemos que el convite se celebrará en el restaurante "Enriqueta" de la isla de La Graciosa. Tiene capacidad para 45 personas y acceso directo a la playa. Los invitados podrán disfrutar además de todos los rincones del islote a bordo de una lancha rápida.

¡Hola! reproduce la entrevista de Marta Ortega en WSJ Magazine y le dedica su portada, además de un amplio reportaje glosando su capacidad de trabajo.

Sofía Suescun (Cuescun para Es La Mañana) y Kiko Jiménez buscan minutos de televisión desde la portada de Lecturas. Posan para arremeter contra Belén Esteban y de este modo provocar a la colaboradora de Sálvame. "Sabemos muchas cosas de Belén y su marido", dicen con tono amenazante.

Jorge Javier no pide perdón. Dice que algunos medios entendieron que su discurso sobre el miedo "era un misil contra Ayuso. Ahora, todo el que se atreve a cuestionar algo que suceda en la capital está cargando contra su presidenta. Lo mismo que pasaba con Pujol, vamos. Recordemos el caso Banca Catalana: no lo atacaban a él, sino a Cataluña. Tócate la peineta". Como si pudiese compararse.