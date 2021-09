Preocupación por las últimas imágenes de Camilo Blanes: "Por si acaso pasa algo, besos"

Camila Blanes, único hijo de Camilo Sesto, publicó en la madrugada del pasado lunes 13 de septiembre unas preocupantes imágenes en sus redes sociales en las que se le ve caminando solo por una autopista, con evidentes problemas para hablar y muy desorientado. "Este vídeo lo borraré en cuanto llegue a casa", dice Camilín después de pasar la noche fuera. "Tengo un poco de miedo porque este lugar da un poco de miedo", dijo y añadió un inquietante mensaje: "Estoy bien, como podéis ver, pero por si acaso pasa algo, besos".

No es la primera vez que Camilo preocupa a su entorno y a sus seguidores con imágenes de este tipo y según su madre, Lourdes Ornelas, intentó incapacitarle. "He hablado con tres abogados y no es tan fácil incapacitar. Es un adulto", dijo hace unos meses desesperada en Sálvame. Desde que falleció su padre, la vida de Camilo Blanes, su heredero universal, no ha vuelto a ser la misma. A su millonaria herencia se suman las malas compañías y un juego peligroso con determinadas sustancias que le habrían llevado a tocar fondo.

Su situación no ha cambiado desde que Ornelas denunció públicamente el estado de su hijo. Hace un año, un taxista que le llevó a su casa en la calle Fuencarral (Madrid ), estuvo a punto de no aceptarle dentro del coche por su "aspecto desaliñado". Camilo Blanes advirtió al taxista de que no llevaba dinero, pero le prometió que le pagaría cuando llegasen a su destino y así fue.

Tras esperar media hora en la puerta de la casa, salieron los "guardeses" y le dieron las gracias por haber aceptado llevarle porque hacía días que no sabían nada de él: "Llevaba desaparecido tres días", explicó entonces el taxista, que también afirmó que el joven "no estaba nada bien" y asentía cuando le preguntaban por los presuntos malos hábitos de los que habló su madre.