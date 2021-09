Sofía Cristo ha sido la primera habitante de la casa de Secret Story en someterse a 'La línea secreta de la vida' para compartir con la audencia los episodios más importantes de su vida y, para sorpresa de todos incluida la propia Bárbara Rey, presente en el plató, destapó por primera vez un terrible secreto que ha ocultado a todo el mundo durante todos estos años: cuando era tan solo una niña de 5 años sufrió abusos sexuales por parte de una persona muy cercana a su familia, cuya identidad no ha querido revelar.

Una sobrecogedora confesión que ha dejado impactados a todos y tras la que Sofía, mostrando su lado más vulnerable, se ha roto completamente. Muy emocionada y tras revelar lo dura que fue su infancia por los malos tratos que había vivido en su casa de su padre, Ángel Cristo, hacia su madre, Bárbara Rey, la Dj decidió contar este tremendo y traumático episodio que vivió en la casa de la vedette cuando era muy pequeña y que la ha marcado de por vida.

"Mis recuerdos empiezan a los cinco años y lo que recuerdo es tener mucho miedo. Los malos tratos de mi padre. Tenía adoración por él pero solo tengo capítulos de él de malos tratos a mi madre. De tener miedo a mi padre porque pensábamos que iba a matar a mi madre", confesaba, explicando que para ella fue un alivio que poco después se separasen. "Nunca vi momentos cariñosos entre mis padres, que me perdone mi padre pero necesitaba contarlo", añadió.

Recordando que su relación con su padre siempre fue buena porque empezó a "consumir muy pronto, a los 15 años" y tuvieron una relación de colegas más de que padre e hija, Sofía explicó cómo fue esa dura época de adicta - de la que afortunadamente consiguió salir años después - en la que "vivía como anestesiada" y con un "vacío interno". "Me creía invencible con las drogas y me enamoré de ellas", contó, explicando que su madre nunca fue consciente de la gravedad de su problema y que gracias a su hermano Ángel, que tomó cartas en el asunto y habló con su progenitora, dio el paso de recuperarse.

Rompiéndose y sin poder contener el llanto porque "no quiere dar pena ni que la gente piense que su vida es una mierda", Sofía decidió sincerarse todavía más y, tirada en el suelo, desvelaba el episodio más duro y complicado de contar de su vida. "Un día en mi casa de La Moraleja, en el salón naranja, una persona abusó sexualmente de mí. No voy a decir nunca quien es".

Un tremendo suceso que ocurrió cuando tenía solo 5 años y del que Bárbara Rey no tenía ni idea, ya que la Dj solo se lo contó a dos amigos y a su terapeuta. "Yo era pequeña y no sabía cómo me iba a afectar hasta que he sido mayor y he visto cómo me relacionada con personas. Es una persona muy allegada a mi familia, pero en ningún momento quiero que piensen que fue mi padre. Perdona mamá", añadía destrozada.

Su madre, presa de un ataque de nervios y rota en lágrimas, se enteró de este durísimo secreto de su hija en directo y, completamente abatida y sin poder dejar de decir "mi niña, mi niña, mi niña", pidió perdón por no haberse dado cuenta de nada. "Pérdoname por no haberme dado cuenta de nada, te quiero", decía Bárbara a su hija.

Un momento en el que Sofía, disculpándose por esta confesión porque "necesitaba decirlo", ha demostrado su fuerza y ha asegurado que ya ha superado este terrible episodio. "Soy la persona más feliz del mundo ahora, estoy en el momento más feliz de mi vida".