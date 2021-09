Terelu Campos reacciona a las palabras de María Teresa Campos en esRadio

Terelu Campos ha reaccionado a las palabras de María Teresa Campos en esRadio, en las que confesó ante Federico Jiménez Losantos estar tremendamente afectada por las palabras de Bigote Arrocet en Secret Story.

Ahora, su hija -que de ahora en adelante vivirá en el mismo edificio con María Teresa- ha aprovechado el mismo programa para asegurar que no quiere "hablar de esa persona". "Sus palabras de hoy corroboran lo que pedí hace unas semanas en Viva la vida para ella, y es que es el momento de intentar apartarla lo máximo posible porque es lo mejor para ella".

Igualmente afectada por el dolor de su madre, Terelu dijo a Carlos Sobera que no está "sorprendida" por la llamada a esRadio de María Teresa Campos, porque "hablo con ella y sé perfectamente cómo está, pero no quiero que hable públicamente. No es bueno para ella. Ella piensa que no está en público y luego sí lo está", dijo.

Unas palabras muy sinceras que delatan la nefasta relación familiar con Bigote Arrocet. "Yo sé que hay un reality en el que todos participamos y yo la primera, pero hay una persona que merece el respeto de más de 60 los de profesión porque se lo ha ganado y por que tiene 80 años de edad", dijo con claridad.

La hija de María Teresa Campos criticó al chileno, que sigue hablando de su madre para lograr notoriedad. "Hay gente que tiene facilidad para tener la conciencia muy tranquila. Pero si tan tranquila la tiene, por qué lo habla tanto... Hay una realidad y desgraciadamente se produjo de esas formas"