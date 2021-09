Sofía Suescun, vetada en todos los programas de Mediaset

Sofía Suescun, estrella de los realities de Telecinco, ha sido vetada en la cadena que la catapultó a la fama. Los rumores de su desaparición de la televisión comenzaron cuando Sálvame informó de manera errónea que Sofía y Kiko Jiménez habían roto su relación. El colaborador del programa pidió a sus compañeros que dejarán a su novia fuera de toda polémica porque, desde hace un tiempo, ella está fuera de la televisión.

Ganadora de Gran Hermano 16, Supervivientes 2018 y colaboradora habitual de debates y programas como Ya es mediodía, su último gran proyecto fue presentar en Mitele PLUS Supervivientes: aventura extrema, cancelado a finales de mayo. Allí se despidió de la audiencia y no ha vuelto a participar en ningún proyecto de Mediaset España. "Yo me despido de vosotros. Ha sido un enorme placer presentar este programa que hoy llega a su fin. Muchísimas gracias por estar ahí", dijo sin que se diera ninguna explicación.

El problema viene de un conflicto entre agencias de representación. Según desvela el portal Bluper, Sofía rechazó fichar por la agencia de representación del grupo Like U Management —donde se encuentran muchos conocidos rostros de la cadena como Nagore Robles, Jorge Javier Vázquez, Sonsoles Ónega o Jesús Vázquez— y seguir con Inmanagement Agency, agencia de nombres como Dulceida o Laura Matamoros, creada por la madre de la primera.

Tras el parón veraniego, no ha vuelto a Ya es mediodía, programa por el que fichó en septiembre de 2020, ni a ningún debate de realities del grupo, incluidos los del recién estrenado Secret Story. Sí apareció el pasado agosto en la última edición de Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition, pero porque el programa se grabó un año antes.

Nueva guerra

Esta situación explicaría la guerra que Sofía y Kiko han decidido iniciar contra Telecinco. El pasado 22 de agosto, Suescun tuvo un enfrentamiento público con la cadena en redes sociales después que desde Socialité diera voz al testimonio de un chico que la acusaba a ella y a su hermano Cristian por mofarse de su condición sexual. "Esto es completamente falso y espero unas disculpas".

Esta semana, además, la revista Lecturas publica una entrevista en la que la pareja carga contra Belén Esteban, avisando que saben "muchas cosas" de la colaboradora y su marido porque Kiko vivía enfrente del hospital donde trabaja el conductor de ambulancias. También dejan caer que Miguel podría haber sido infiel a Belén con una chica que le visitaba asiduamente en su puesto de trabajo.

Unas declaraciones con las que tiran la piedra y esconden la mano, evitando contar a qué se refieren exactamente cuando aseguran que temen el día que la de San Blas ya no esté con su marido, declaraciones a las que Belén prefiere hacer caso omiso.