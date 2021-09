Los responsables de Secret Story prepararon una desagradable sorpresa a Bigote Arrocet, que sigue hablando de su ruptura con María Teresa Campos y tratando de crear conflicto a costa de la veterana periodista.

Jorge Javier Vázquez introdujo por sorpresa al humorista chileno a Terelu Campos, quien desde plató rebatió todos y cada uno de los puntos defendidos por Bigote sobre su relación sentimental con la periodista, que esta semana se rompió en esRadio y ante Federico Jiménez Losantos pidiendo que se dejara de una vez por todas de hablar de ella.

Una desafiante Terelu aseguró tener los mensajes que él niega que existen de la ruptura y, con evidente dolor, dijo que jamás había dicho una mala palabra "de esta persona" como para merecer ese maltrato. "El entrar en un reality implica que se te pueda preguntar pero no somos nosotros quienes estamos moviendo el tema. Es lo peor que le puede pasar en estos momentos a mi madre", dijo ante un incomodísimo Bigote.

El cara a cara, sin embargo, no iba a terminar ahí. Coleando sigue el polémico WhatsApp que Campos dice conservar y que Bigote niega, un sucinto mensaje en el que él habría finiquitado una relación de seis años con la presentadora antes de marcharse sin avisar. Terelu desveló, de postre, que fue ella misma quien le pidió que al menos avisase a su madre que se iba para no volver nunca: "¡A mí no me llames mentirosa! Fui yo quien te lo pidió". A lo que Bigote obedeció y contestó con un igualmente sucinto "ya le he escrito".

Bigote trató de contrarrestar la revelación quejándose del comunicado que la familia Campos emitió posteriormente sobre la ruptura, algo que Terelu igualmente cortó en seco: "Decir por un comunicado que la relación de tantos años ha desaparecido, ¿qué tiene eso de malo para no seguir con las especulaciones? Es solo comunicar para evitar especular".

No contento con eso, el chileno quiso erigirse como el mayor defensor de la Campos, asegurando que lo único que quiere es que dejen a "Teresita en paz".