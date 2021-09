Laura Fa se ríe con Gabriel Rufián del "machirulo" Bertín Osborne y Ana Rosa Quintana

Laura Fa acudió al canal de Youtube que mantiene Gabriel Rufián, el mismo en el que Yo soy una pringada profirió amenazas de muerte a Vox, y allí se rió con el diputado de ERC a costa de un compañero de cadena, el presentador y cantante Bertín Osborne.

La colaboradora de Sálvame eligió a Isabel Díaz Ayuso para presentar Sálvame, tachó de "infierno" la posibilidad de irse de cañas con el alcalde de Madrid y, ante una malintencionada pregunta del catalán, arremetió duramente contra Bertín Osborne.

Esa pregunta era a quién elegiría, si a Bertín Osborne o Cayetano Rivera, para concursar en la isla de Supervivientes. Y ella se desmarcó con una dura respuesta contra Bertín, "siempre", porque es "uno de los peores machirulos que he visto nunca".

Laura Fa y Rufián | Youtube

"Yo cada vez que va al Deluxe le envío mensajes a la directora y le dijo ‘¿Este señor?’. De todo eh, de todos los aspectos que puedas hablar, no. Osborne siempre no".

Laura Fa también se metió con las simpatías políticas de sus compañeros y dijo a Rufián que "mira que pienso que hay menos rojos de los que dice Jorge", en referencia a las famosas palabras de Jorge Javier Vázquez y su programa de "rojos y maricones".

Con Ana Rosa Quintana no quiso meterse en líos, pero no parece tener tampoco muy buena opinión: "No puedo decir lo que pienso de Ana Rosa", dijo entre risas suyas y de Gabriel Rufián.