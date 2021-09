Lo que hay detrás del escandaloso divorcio de Ainhoa Arteta

Dos años después de su boda, Ainhoa Arteta atraviesa un difícil divorcio de su marido, Matías Urrea. Todavía en plena recuperación tras haber sufrido un gravísimo cólico nefrítico por el que a punto estuvo de perder la vida y que ha provocado la amputación de dos falanges, saltó a la luz la noticia de su separación matrimonial.

Una ruptura sorprendente sobre la que la soprano guarda silencio mientras se habla de su carácter complicado y de ciertas dificultades económicas, al parecer agravadas porque a ambos les gustaba vivir por encima de sus posibilidades.

Teresa Bueyes, abogada de Matías Urrea, ha contado a Europa Press cómo está la situación en este momento. "Están separados desde el verano y estábamos en una vía de negociación positiva para todos, amistosa, pero se están filtrando a la prensa datos incorrectos y por parte de Ainhoa se rompió esa negociación", dijo, afirmando que "no ha habido contestación ni por parte de los abogados ni por parte de ella".

"Quiero aclarar que se están filtrando datos en prensa como que las cuentas durante el tiempo que él fue manager de Ainhoa no eran correctas, dejando entrever que ha podido existir algún tipo de apropiación o desvío de dinero y esto es absolutamente incierto", sostiene la abogada de Matías, afirmando que él "está muy tranquilo porque no ha habido disposición de dinero personal".

"Él se ha dedicado en cuerpo y alma a cuidar de Ainhoa en todos los sentidos, ha hecho una gestión muy correcta de todo, incluso le busca y cierra contratos de trabajo importantes. Yo lo que creo es que esto no va a llegar a nada", aseguró Teresa Bueyes.

Además, Teresa desmiente que Matías viviese por encima de sus posibilidades durante su matrimonio con Ainhoa: "No es cierto. Él pidió un préstamo personal con destino a cubrir agujeros de la economía de ella. Es ella la que decide vivir en La Moraleja, pagar 9.500 euros de alquiler y, en este caso, como en todas las parejas, aporta de forma proporcional a sus ingresos". "Efectivamente él aporta con su trabajo, que es mucho, se dedicaba en cuerpo y alma, hacía de manager compatibilizándolo con su función de director de comunicación y solo puedo decir que, si Ainhoa va a ir por esa vía, se va a equivocar y mucho", advierte la letrada.

Acerca de las informaciones que estamos conociendo en los últimos días sobre la boda de Ainhoa y Matías —que a punto estuvo de no celebrarse por una fuerte discusión en la pareja— Teresa sostiene que "eso que se está contando es falso. Me relatan que se enfadaron, no tiene nada que ver con él, con terceras personas que había en la boda y de la vida personal y familiar no voy a entrar".

Asegurando que "no está facultada" para aclarar si la boda entre la soprano y el militar fue legal, la abogada sí aclara que Matías se ha puesto en contacto con Ainhoa para interesarse por su estado de salud pero "ella no le ha contestado". "Él sigue preocupado por ella. Para todo el mundo que piense que él tiene ganas de hacerle daño a Ainhoa, eso no es cierto", afirma, desvelando que ni él mismo sabe el motivo de la separación: "Él lo desconoce también. Habría que preguntarle a ella".

Respecto a las declaraciones del actual marido de la exmujer de Matías en Sálvame criticando abiertamente a su cliente, Teresa anuncia que interpondrá medidas legales: "Una demanda por intromisión al derecho al honor contra este señor. Bueno, todas estas barbaridades las tendrá que aclarar en un juzgado. La gente coge el impulso de decir barbaridades en un programa y luego no son consecuentes con lo que sucede después. En este caso le pasará una factura a este señor", ha avisado.