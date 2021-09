Los brutales vídeos del feminista Miguel Frigenti humillando a una exconcursante de 'GH': "Te pondría en un zoo"

Miguel Frigenti se ha hecho un hueco en Telecinco comentando realities a lo largo de los años. Fanático de los formatos de la cadena y protegido de Jorge Javier Vázquez, terminó ocupando una silla en Sálvame tras su abrupta salida de Ya es mediodía. Ahora ha pasado de comentar telerrealidad a protagonizarla, convirtiéndose en uno de los concursantes del recién estrenado Secret Story, un formato al que ha llegado después de que él mismo reconociera haber ganado notoriedad defendiendo a Rocío Carrasco.

Muy comprometido con la causa feminista a pesar de confesar que utilizó el testimonio de Rociíto para hacer carrera televisiva, ahora una exconcursante de la decimocuarta edición de Gran Hermano ha terminado por destapar su hipocresía. Frigenti desveló en Secret Story que durante su infancia, la gente se metía con él por su aspecto físico llamándole "gordo", pero él no dudó en humillar a Lorena Edo durante su participación en el reality de Telecinco.

Lorena publicó en sus redes sociales una serie de vídeos en los que Frigenti y su madre se mofaban con mensajes muy crueles, incluso consiguieron su teléfono móvil para insultarla. "Me hablaban de una madre y su hijo que comentaban GH. No los conocía de nada y constantemente hablaban de mí con una inquina y crueldad innecesarias. Llegaron a conseguir mi teléfono y recibí llamadas insultantes de ambos", denuncia la exconcursante de GH 14.

En los vídeos, la madre de Frigenti lanzaba los siguientes mensajes: "Eres gorda, Lorena, gorda. Resentida; si haces una encuesta y preguntas ‘quién quiere una gorda en su vida’, sale que te quedas sin pareja; estás gorda porque no vas al gimnasio y te gusta jalar". Entre otras perlas, Miguel añade: "No te veo haciéndote fotos en un bolo. Si yo fuera empresario y llevase un zoo, sí que te pondría en un zoo a hacerte fotos"; "Lorena, cariño, esto es lo que tú necesitas", dice en el vídeo mientras se coge los genitales y los enseña a la cámara.

Lorena denuncia que Telecinco dé alas a un personaje como Frigenti, que se dedicó a humillarla durante meses. "Me parece muy injusto que una persona como Miguel Frigenti, que infunde odio, tenga lugar en un medio público, ante tantas personas que lo están viendo (...) Estas personas no pueden ser ejemplo de absolutamente nada. Soy consciente de que las personas se pueden equivocar o pueden tomar caminos erróneos para llegar a la fama, pero él no ha mostrado jamás arrepentimiento ni me ha pedido disculpas. No sé desde que posición moral se colocó un día esta persona para decidir lo que está bien y mal y juzgarme sin conocerme con tanta crueldad", asegura.

La exconcursante de GH llevó el caso a los tribunales: "En su momento lo denuncié y gané, era un tema olvidado, seguí adelante con mi vida, pero al ver sus últimas manifestaciones públicas donde dice que ha sufrido acoso y bullying, rescaté un disco duro empolvado en casa de mis padres. Al ver tal crueldad, creo que tengo el compromiso social de hacer esto público. No tiene nada que ver con el rencor, se trata de llamar a las cosas por su nombre", sentencia.