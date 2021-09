María Castro: 'No descarto volver a ser madre'

María Castro, es una persona solidaria y siempre que puede da su apoyo a cualquier labor social. La actriz acudió como madrina a la entrega de un cheque por valor de 20.000 euros destinados a la Fundación Aladina, que ayuda a familias que tienen niños con cáncer. Al frente de la misma está Paco Arango, que fue el encargado de recoger el donativo. El resultado del mismo es la aportación que hace la conocida marca farmacéutica Arnidol por la venta de sus productos dermatológicos para los más pequeños.

La actriz, según contó, estaba feliz por la cantidad recaudada. ‘Estoy sorprendida y contenta. Ya sé que toda ayuda es poca, sobre todo por la cantidad de ERTES que ha habido por el coronavirus. Muchas familias necesitan ayuda económica, y solo de pensar de tener a un niño malito con cáncer, tiene que ser horroroso... No me lo puedo ni imaginar, y esa ayuda económica que se les pueda facilitar, bienvenida sea. Llevo muchos años colaborando con Aladina, además Paco y yo somos muy amigos.’

A María profesionalmente no le puede ir mejor. "Estoy muy contenta porque he trabajado mucho este verano. He hecho 2 películas: ‘Mamá está en las redes’, y la otra se titula ‘El juego de las llaves’. Son 2 comedias muy divertidas. Lo he pasado muy bien, aunque ha sido un caos familiar. Sin embargo hemos salido airosos mi marido y yo, y ahora estoy con la gira de teatro. Entramos en Madrid en abril. Se llama ‘La coartada’, es muy impactante. Habla de muchos sentimientos y de una madre que quiere recuperar a su hija", así lo explicó.

Está muy satisfecha tanto a nivel profesional como el personal: "Me va muy bien en mi matrimonio, nos necesitamos mucho uno al otro, y no descarto el volver a ser madre. Lo iremos viendo ".