El original regalo de bodas de Juan y Medio a Elena Furiase

Elena Furiase y Gonzalo Sierra se han dado el "sí, quiero" este sábado 18 de septiembre en una ceremonia íntima en Vejer de la Frontera, Cádiz. Al enlace asistieron numerosas caras conocidas. Los primeros en llegar fueron Juan y Medio y Charo Vega, amigos íntimos de Lolita Flores que han visto crecer a la pequeña Elena y no querían perderse cómo Elena se daba el 'Sí, quiero' con el amor de su vida.

A su llegada, Juan y Medio tiraba de su inconfundible humor para revelar el detalle con el que ha obsequiado a la pareja: "Les he regalado un bono con un año de luz, de electricidad, o sea una fortuna". Su mujer confesaba que sólo ha habido regalo para la novia: "Una gargantilla preciosa para Elena, a Gonzalo se me pasó".

Una boda blindada

Además, Charo Vega también advertía a la prensa de que ellos no podrían hacer fotografías: "No llevamos móvil". Y es que la obsesión de los novios siempre ha sido intentar evitar que se filtrase información sobre la boda o que se colase alguien ajeno a su entorno cercano. Por eso, Elena Furiase y Gonzalo Sierra también pusieron estrictas medidas de seguridad para controlar quienes accedían al recinto y quiénes no.

Esta situación desembocaba en curiosas anécdotas, como la protagonizaba Alba Flores, prima de la novia. La protagonista de La casa de papel, que llegaba conduciendo su propio coche junto con su madre, Ana Villa, se vio obligada a esperar más tiempo del debido, ya que la persona encargada de la seguridad tenía que comprobar que estaba en la lista de invitados.

Impaciente, la hija de Antonio Flores, le espetaba a los vigilantes: "Venga, por favor, somos primas hermanas. ¿Cómo no voy a estar aquí si soy la prima?", a lo que el hombre de la puerta respondía que ya sabía quién era pero que debía comprobar que estaba incluía en el listado de personas autorizadas. Tras unos interminables minutos, la actriz conseguía entrar y disfrutar del enlace.