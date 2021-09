El plantón de Matías Urrea a 'Sábado Deluxe' destapa las miserias del divorcio de Ainhoa Arteta

El divorcio de Ainhoa Arteta sigue dando titulares, con la propia cantante confesando a Viva la vida que su objetivo ahora es recuperarse de su grave cólico nefrítico.

Aunque no intervino en el programa, Arteta sí quiso desmentir algunos puntos de su divorcio y compartir su versión con Emma García, que destacó la discreción en todo momento que ha mantenido la cantante. Todo ello después de que su ex, Matías Urrea, no acudiese finalmente a su cita con el Deluxe debido a "recomendaciones institucionales".

El padre de Ainhoa Arteta sí intervino asegurando que su hija estaba recuperándose de su grave percance de salud con una actitud "animada y positiva".

Todo a la sombra de la ausencia de Matías Urrea en Sábado Deluxe, al que acudió en su lugar la abogada Teresa Bueyes. La versión que se dio en Viva la vida sobre esa ausencia fue que a Urrea se la había "recomendado" desde su ámbito laboral que no acudiese (Urrea es militar).

María Patiño, en concreto, reflexionó sin dar detalles sobre los "riesgos que podría acarrear en su carrera profesional" si se hubiese presentado al Deluxe.

Bueyes, por su parte, se apresuró a negar todo asomo de violencia doméstica por parte de la cantante a su marido, cuyo entorno acusó a la cantante de hacer público en la revista Semana un proceso que iba a producirse de manera discreta y en la sombra.

Unos datos que se suman a los aportados por El Mundo, que aseguró que Arteta y Urrea, tras una sonora discusión el día antes de su ceremonia, en realidad no están casados, aunque hicieron pensar a los medios que la boda sí había tenido lugar. El diario también asegura que Urrea no debe dinero a la cantante, sino al revés: en concreto, 42.000 euros.

El mismo diario asegura que se redactó un acuerdo de confidencialidad leonino en el que Arteta reconocía la deuda, pero también generaba a Urrea obligaciones que, de no cumplirlas, debería pagar a la cantante una elevada indemnización, pero no al revés. Él no firmó.

Por su parte, 20 Minutos publicó que podría existir "un material audiovisual de altísimo voltaje que podría dar un giro brutal, triste y despiadado a la situación".