Las grandes ausencias en el sentido homenaje a Rocío Jurado en Chipiona

Con motivo del día del cumpleaños de Rocío Jurado se han celebrado en Chipiona, lugar donde nació la más grande', una serie de actos para homenajear a la artista. Entre sus familiares hemos podido ver a José Ortega Cano, Gloria Camila, su novio, David, Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez y Amador Mohedano.

Un acto al que no acudieron Ana María Aldón ni, por supuesto, Rocío Carrasco, enemistada con la práctica totalidad de miembros de su familia en vísperas al estreno de su nuevo programa arremetiendo contra ellos. En el caso de la mujer de Ortega Cano, no obstante, es precisamente "por respeto", al entender que es el resto de la familia y no ella, que se casó con el torero a la muerte de ella, la que debe presentar respetos.

Durante el acto Amador Mohedano dio un sentido discurso. El hermano de Rocío Jurado, muy emocionado junto a su hermana Gloria y su sobrina Gloria Camila, pronunció unas emotivas palabras frente a la casa donde nació su hermana. Recordaba así a la cantante y contaba alguna anécdota de la cantante.

También oímos el discurso de Gloria Mohedano. Junto a su hermano Amador y en la casa que les vio nacer, la hermana de Rocío Jurado ha querido recordar a Rocío Jurado. Ha contado una anécdota de la artista cuando ya estaba muy malita y la cantante quiso volver a Chipiona, a la casa que la vio nacer.

José Ortega Cano sacó a bailar un pasodoble a su hija, Gloria Camila, mientras la orquesta de chipiona tocaba, a modo de pasodoble, la canción 'Como una ola' de Rocío Jurado. Ella se tapaba la cara al principio como muestra de vergüenza, pero luego se dejó llevar por su padre y se convirtieron en el centro de todas las miradas.

Gloria Camila también pronunció unas palabras en honor a su madre, Rocío Jurado, en el monumento que la representa. La actriz emitió un audio en el que la cantante se cantaba a ella misma el cumpleaños feliz y ha agradecido a todos la presencia y disponibilidad para realizar estos actos.

Rocío Flores llegaba con su hermano, David Flores, a Chipiona para homenajear a su abuela, Rocío Jurado, en el día de su cumpleaños con toda la familia que ha querido asistir a los actos. La joven no quiso responder a la pregunta sobre cómo está y se preocupa por su hermano que se despista entre la gente.

Ortega Cano guardó silencio sobre cómo se encuentra en estos momentos en los que se ha hablado mucho sobre la relación que tenía con Rocío Jurado y sobre la vida que tuvo con ella. El torero no responde a las preguntas de la prensa y se muestra efusivo ante el homenaje a la más grande.

David Bedmar, novio de Rocío flores, llegó tarde al homenaje a Rocío Jurado en Chipiona en el día del cumpleaños de la más grande. El joven se encuentra con José Antonio Rodríguez en las afueras del ayuntamiento y entraron juntos.