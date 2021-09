Bigote Arrocet tira la toalla en 'Secret Story' cuando le preguntan si fue infiel a María Teresa Campos

Bigote Arrocet. | Telecinco

Bigote Arrocet tomó el relevo de Sofía Cristo, que la semana pasada desveló abusos sexuales, y se sometió a la línea de la vida del reality Secret Story. El chileno tuvo que repasar su currículum profesional y sentimental y, naturalmente, llegó el turno de abordar su relación de seis años con María Teresa Campos.

Arrocet ha basado exclusivamente su concurso en desvelar intimidades y arremeter contra Campos, que la semana pasada llamó a esRadio para pedir que se dejase de hablar de tan dañino tema. Pese a sus reticencias iniciales, Bigote Arrocet se lanzó a ello, y fue cuando surgieron las infidelidades.

Un tema que siempre ha estado sobre la mesa, el de las posibles amantes del cómico chileno. Carlos Sobera intentó dar el relevo a Terelu Campos, hija de María Teresa, pero ella se negó. La pregunta en todo caso se formuló y Bigote tuvo que contestar que "no la había engañado".

La respuesta, no obstante, no convenció nadie. "Lo he visto súper nervioso, no lo he visto cómodo", dijo Terelu, incrementando la curiosidad.

Bigote, no obstante, quedó derrotado por su propia contestación y cuando hubo que hacer un alegato para permanecer en la casa, renunció a hacerlo por él mismo y apostó por el no menos polémico Miguel Frigenti. La cara de Bigote en ese momento, absolutamente derrotado, lo decía todo sobre la situación y sobre sí mismo.

"Me gustaría que se quedara Frigenti, aquí hay mucha juventud. Me cae muy bien, me gusta, dice muchas cosas que Frigenti no se atreve", zanjó Bigote, dando a entender que tiraba la toalla.

María Teresa contesta

Ese mismo día, María Teresa Campos acudió a una revisión médica en su hospital de cabecera y, visiblemente tranquila y tirando de ironía, confesó cómo se encuentra.

"Pues estoy con la mascarilla", aseguraba, pidiendo calma a los fotógrafos con un "a ver si me vais a tirar" mientras caminaba con paso firme del brazo de su asistente Gustavo. "Yo estoy bien gracias a Dios si me preguntas eso. ¡Ya no me quieras matar!", exclamó, mucho más animada que el día que entró en directo en Es la mañana de Federico.