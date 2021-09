David Valldeperas corta en seco 'Sálvame' por Ana Rosa Quintana: "¡Aquí no se habla de ella!"

La semana pasada, una entrevista de la colaboradora Laura Fa con el nacionalista Gabriel Rufián quebró —otra vez— el delicado equilibrio de Sálvame. La colaboradora arremetió contra algunos nombres del programa, pero lo hizo también contra otra de las figuras de Telecinco, Ana Rosa Quintana, contra la que La Fábrica de la Tele que produce Sálvame ya mantuvo un rifirrafe hace unos meses.

La causa, el docudrama de Rocío Carrasco, que tras violar la presunción de inocencia de Antonio David y atribuir al patriarcado todos los males de la hija de Rocío Carrasco, arremetiendo de paso contra su hija entonces menor de edad, llevó a Quintana a prohibir hablar del espacio estrella de la casa en su programa matinal, producido por una empresa rival de La Fábrica de la Tele, Unicorn.

Ahora, el director de Sálvame, David Valldeperas, hace lo propio con la propia Ana Rosa impidiendo que Lydia Lozano exprimiese a Laura Fa por su opinión de la periodista.

Lydia Lozano incomoda a Laura Fa. | Telecinco

Valldeperas, a gritos y muy furioso, impidió que la conversación continuase señalando que en su programa no se habla de Ana Rosa Quintana. "¡Se acabó, si digo ya, es ya! No se habla de Ana Rosa!", gritó un tenso Valldeperas, que dio a entender que esto no se trataba de uno de los juegos habituales del programa: el veto a Ana Rosa es real y la rivalidad entre productoras, palpable, como se ha venido demostrando en las sucesivas indirectas de Carlota Corredera y otras figuras.

De poco sirvieron los intentos de defenderse de Lydia Lozano, que justificó su pregunta sobre Ana Rosa diciendo que en la entrevista Laura Fa habló de ella, igual que del resto de colaboradores de Sálvame. Jorge Javier Vázquez defendió a Valldeperas recordando que "precisamente no habla de ella" (Fa se calló su opinión y así lo manifestó entre risas con Rufián), calificando de "golpe bajo" la pregunta de Lydia Lozano a su compañera, evidentemente tensa.