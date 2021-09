Espeluznante entrevista de Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey, sobre los abusos a su hermana

Ángel Cristo, hijo de Bárbara Rey y hermano de Sofía Cristo, reacciona en la revista Lecturas a la terrible confesión de su hermana, que dijo en el directo televisivo de Telecinco abrir sufrido abusos sexuales de niña a manos de una persona muy cercana.

Este secreto, que Sofía Cristo guardó durante décadas, ha provocado el consiguiente shock en su madre y su hermano, también hijo de Ángel Cristo, que ha concedido unas dramáticas declaraciones sobre los malos tratos a los que su padre sometió a la familia.

Lleno de rabia, Ángel Cristo -padre de una niña de cuatro años- asegura "quiero saber quién fue", en referencia a los abusos sexuales a su hermana, y anticipa que "¡Esto no va a quedar así! Me dio mucha tristeza. ¡Tendría que haberla protegido, pero no me enteré!". Y considera que su hermana "tiene que denunciar"

Ángel, dos años mayor que su hermana, de 38 años, siente "asco" por la situación, pero también desvela dramáticos malos tratos de su padre a toda familia. El relato dibuja a una temible figura paterna que arrastraba de los pelos a su madre, los amenazaba y conducía a 200 kilómetros por hora poniendo el peligro la vida de todos.

"He visto peleas horribles entre mis padres. Mi hermana y yo teníamos pánico a mi padre". Hasta el punto que considera el mejor momento de su infancia que le concedieran la custodia a su madre, Bárbara Rey: "¡Verme en casa con ella, ya sin mi padre, con lo violento que era!".

Ángel Cristo asegura que la drogadicción de su hermana procede también de su padre y el entorno en el que la mezcló. "Mi hermana se juntaba con lo peor. He llegado a amenazar a sus amigos para que no la incitaran a drogarse. Ahora estoy muy orgulloso de ella".

Algo que extiende también a los abusos sexuales confesados por Sofía: "Cuando vivíamos con mi padre cogíamos piojos por la gente del circo que le traía la droga a casa. Era gentuza. Ahí sitúo yo los abusos que contó mi hermana".