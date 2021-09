Kiko Rivera hace caja con la última provocación a Isabel Pantoja en el peor momento

Kiko Rivera sigue explotando su conflicto con Isabel Pantoja para ganar dinero, ahora con un nuevo negocio al que ha llamado Kantora is mine (Cantora es mío). El nuevo proyecto del hijo de la tonadillera consiste en vender camisetas, sudaderas, riñoneras, tazas, mochilas y otros productos marcados con un llamativo logo formado por un toro, el nombre de la marca y una corona. Todo para recordar que le pertenece parte de la finca familiar que heredó de su padre y que la guerra con su madre todavía no ha terminado.

Las discrepancias entre madre e hijo sobre la herencia del desaparecido Paquirri parece que no llegan a un punto de encuentro y la finca, joya de la corona en la que actualmente reside la tonadillera con su madre, doña Ana, y su hermano Agustín, es el centro de todas las discordias.

Sin embargo, Kiko promociona su nueva marca en el peor momento para su madre, ya que su abuela doña Ana se encuentra ingresada desde hace varios días en un hospital en Cádiz. Las últimas informaciones sobre el estado de salud de la madre de Pantoja, de 90 años de edad, hablan de una "leve mejoría" aunque el pronóstico aún es grave. Isabel Pantoja y su hermano Agustín no se separan de su madre. Permanecen 24 horas junto a ella en el hospital mientras Kiko Rivera se enteró por Sálvame del delicado estado de salud de su abuela.

La última provocación del Dj no sería más que otra venganza hacia su madre por no haberle avisado del ingreso de su madre. Kiko aprovechó el domingo pasado para subir un vídeo a Instagram criticando a su madre. "Sois muchos los que me estáis preguntando por el estado de salud de mi abuela, pero yo no lo sé, ya sabéis que yo no me hablo con mi familia". No obstante, ya contó en televisión que se había despedido de su abuela al ser consciente que no iba a volver a verla.