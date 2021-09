Los Flores, una familia bien avenida en la boda de Elena Furiase

¡Hola! publica la exclusiva de la boda de Elena Furiase, la hija de Lolita y nieta de La Faraona, y otro de esos rostros que han nacido y crecido en la revistas. Sin embargo su caso es muy distinto porque ella sí se ha sabido ganar la vida por su cuenta y no suele airearla a cambio de dinero.

Eso no ha impedido que haya querido compartir este día con ¡Hola!, que además es especialista en bodas y en la familia Flores. El resultado es un reportaje de 22 páginas en las que vemos al clan disfrutando juntos y demostrando que, a diferencia de los Jurado o los Pantoja, existen sagas que sí pueden llevarse bien y reunirse sin pegarse en un día tan importante. Hermanos que se quieren, primas que se preparan discursos y amigos que les dedican canciones.

Es difícil quedarse con una foto que destaque sobre las demás, porque la misma portada ya es un editorial en sí misma: los flamantes novios posan con los padres de ella, Lolita y Guillermo Furiase, separados desde hace lustros pero bien avenidos. La única pega, el pelo del novio, al que podían haber atusado antes del click.

También destaca la instantánea en la que Lolita y Rosario posan junto a su tía Carmen Flores, absolutamente espectacular a sus 85 años. Y si hay un personaje revelación, esa es Lola Orellana, la hija de Rosarillo, un absoluto bellezón.

Atención a las joyas de las Flores: Lolita lució un collar y unos pendientes de oro y turquesas que pertenecieron a su madre y Rosario un colgante y unos pendientes de coral que también fueron de La Faraona. Pero lo mejor, su vestido: un diseño de volantes que ideó la propia Lola y que cosió para ella en su día Tomás García, su modista de confianza. También la novia lució pendientes de la cantante, además de un vestido-homenaje confeccionado con cinco mantones de manila.

Anabel celebra su boda y calienta la exclusiva

Anabel Pantoja se casó el pasado viernes en el Ayuntamiento de Pozo Izquierdo, en Gran Canaria, y hoy vemos en Lecturas y Diez Minutos varias fotos del momento, que ella aireó de manera controlada en sus redes sociales.

Ambas revistas añaden varias instantáneas de la pareja durante el convite, al que acudieron sólo una decena de personas y entre las que no figuraba ni un sólo miembro del clan Pantoja: ni rastro de la tía Isabel o los primos Chabelita y Paquirrín.

La celebración con exclusiva mediante será el 1 de octubre en la isla de La Graciosa. Hasta ese momento, Anabel seguirá convocando a sus amigos a despedidas de soltera, ya debe ir por la enésima. La última tuvo lugar el martes por la tarde y fue obra de sus compañeros de Telecinco, que han distribuido una docena de vídeos en los que demuestran que fuera de las cámaras se llevan mucho mejor que delante.

Estremecedoras declaraciones de Ángel Cristo

Lecturas ha conseguido que Ángel Cristo, el hijo de Bárbara Rey y Ángel Cristo, poco dado a los medios, haya roto su silencio solo unos días después de la confesión televisada de abusos de su hermana Sofía.

Ángel, que vive ajeno al mundo del espectáculo, se abre en canal ante Karmele Izaguirre, una de las mejores entrevistadoras que hay en este país. Sus declaraciones son absolutamente espeluznantes.

El hijo de la vedette y el domador narra episodios de su infancia que dejan sin respiración: "Me daba mucha vergüenza cuando mis padres se llamaban ‘puta’ y ‘drogadicto’ en televisión". Por eso se marchó a estudiar a Estados Unidos, para poner distancia. "Me hicieron bullying, que no llegué a sufrir porque era muy fuerte. Mi madre aún posaba para Interviú, no era fácil ir al colegio y que vieran a tu madre desnuda… Me decía que nos hacía falta el dinero".

Ángel sitúa su mejor recuerdo en el día en el que le dieron la custodia a Bárbara Rey. "Mi padre la echó de casa arrastrándola por las escaleras tirándole de los pelos". Y narra momentos de su niñez, marcada por un padre drogadicto que les llevaba al colegio con los zapatos agujereados y ponía sus vidas en peligro conduciendo a 200 kilómetros por hora: "En el despacho del director cogió a mi madre del cuello y le pegó una paliza... a nosotros no, sólo nos gastaba la broma de pegarnos con el cinturón".

"Cuando vivíamos con mi padre cogíamos piojos por la gente del circo que le traía la droga a casa. Era gentuza. Ahí sitúo yo los abusos que contó mi hermana", añade. A pesar de todo, no guarda rencor a Ángel Cristo. Pero sí a la persona que hirió a Sofía: "Mataría a la persona que abusó de ella".

Un apunte más: Ángel desmiente que llamara "tío Juan" al rey emérito. "No le he visto en mi vida".

Ainhoa Arteta se recupera junto a su padre

Tanto Diez Minutos y Lecturas como Semana llevan a portada dos ventanas en las que vemos a Ainhoa Arteta paseando taciturna y pensativa. "Sola y abatida en su momento más complicado" dice el titular de Semana. Lecturas ahonda en sus traumas pasados.

Obviamente, la soprano luce una imagen muy distinta a la que solemos ver cuando se sube a un escenario: abrigo cómodo de estampado animal, pantalón de deporte y chanclas. El atuendo normal para pasear por las inmediaciones de su casa de Ispáster, la localidad vizcaína en la que se recupera de sus heridas, físicas y emocionales, junto a su padre. El hombre, abordado por Sálvame, ha reconocido que su hija tiene una de las cuerdas vocales algo afectada.

Sara Carbonero y Kiki siguen juntos

Semana lleva a portada la foto que confirma que Sara Carbonero y Kiki Morente están juntos y que quizá nunca llegaron a romper. Y aunque una vez más, no hay beso, que es la confirmación oficial de todo romance, el hecho de que sean conscientes de que les están grabando y sin embargo paseen del brazo confirma que no quieren esconderse.

Leemos en la revista que la periodista y el cantaor, ataviado con unas originales botas doradas, disfrutaron de una cena para dos en un restaurante francés del barrio de los Austrias, al que, según Semana, también acudía cuando estaba casada con Íker Casillas.

Todas las revistas publican otras fotos en las que Sara, esta vez, comparte mesa de desayuno con Íker Casillas. La expareja quedó en una terraza cercana a sus respectivos domicilios, se supone que para tratar de temas cotidianos.

Cóctel de noticias

¡Hola! publica fotos y entrevista exclusiva con James Middleton, hermano de Kate, futura reina de Inglaterra, que acaba de casarse. Pero ni una foto de ella, que hubiera dado algo de lustre al reportaje.

Belén Corsini, protagonista de la boda de su hermana María. ¡Hola! incluye fotos a toda página del enlace, que ha reunido a lo más florido de la alta sociedad.

También se ha casado vestida de flamenca Rocío Gil, nieta de Jesús Gil, en una ceremonia en la Real Basílica de San Francisco el Grande con Pitingo, Enrique Cerezo, Alberto Ruiz Gallardón o Fran Rivera entre los asistentes.

Lourdes Ornelas, muy preocupada por su hijo. Camilo Sesto hijo se niega a ir a un centro de rehabilitación, algo que pretende su madre. Sin embargo las leyes españolas "no me permiten hacer nada porque es un adulto".

La espectacular mansión de Manchester a la que se han mudado Georgina y Ronaldo, en Semana. Los que disfruten viendo casas de lujo, tienen en la revista un amplio reportaje con todas las estancias de la espectacular vivienda.

Diez Minutos sigue celebrando su 70 aniversario. Esta semana lo hace con un recopilatorio de algunas de las mejores fotos de su archivo de la Casa de Alba.