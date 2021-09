Ángela Ropero es su nombre de nacimiento, pero Julianna Ro es el artístico. La sevillana se acaba de convertir en la ganadora de Miss International Spain 2021, una certamen que acogió el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. La modelo representará a España en la 60ª edición de Miss Internacional, que tendrá lugar en Japón en 2022.

Tiene 27 años, mide 1,77 m y está cursando un Master MBA de Dirección de empresas especializado en la moda. Además es cantante, compositora y le encanta la ilustración y hacer deporte.

Con una sonrisa de oreja a oreja, nos atendió con amabilidad minutos después de coronarse:

Pregunta: ¿Te esperabas ganar?

Respuesta: Quería poner todo mi empeño pero no puedes controlarlo todo. Trabajé muchísimo y voy a seguir trabajando.

P: Tu respuesta durante el 'minuto de gloria' ha sido especial, ¿lo tenías preparado?

R: Llevo 9 meses estudiando. Me preparé para todo, di clases de oratoria, me senté en mi casa y pensé qué quería decir y transmitir.

P: Cuando escuchaste ‘Miss Andalucía’ como ganadora, ¿qué sentiste?

R: Cuando han dicho mi nombre he pensado ‘por fin’, y me he acordado mi familia. A mi madre le da miedo volar y no ha venido y mi novio estaba trabajando, pero estaba compinchada con mis amigos y les dije 'si la cosa va bien, ponedme en videollamada'. Él está orgullosísimo y me ha dicho que por fin han reconocido mi trabajo.

P: ¿Qué te han dicho tus compañeras?

R: Mis compañeras me decían que tenía que ser yo, pero hasta no me lo terminaba de creer. Hasta que no pase, prefiero esperar.

P: La candidata de Canarias, que ha quedado como primera dama, ha sido una gran rival.

R: Una rival dura cuando estábamos de la mano le decía hemos estado juntas al principio y ahora en la final. Es un amor.

P: Representabas a Andalucía, pero ¿de qué provincia eres?

R: Soy de Sevilla y vivo cerca del campo del Betis. ¡Mucho Betis!