Carlota Corredera vuelve a la carga: "Posicionarme con Rocío Carrasco ha sacado a muchos de las cavernas"

En medio de las peores críticas por su labor en Sálvame, Carlota Corredera ha recibido satisfecha el Premio Chicote a su labor. Un galardón que le fue entregado por su compañera Belén Esteban y que sirvió a la comunicadora, que en su búsqueda de apoyos a Rocío Carrasco ha causado una de las peores crisis del programa, para intentar mostrar sus sentimientos.

Corredera dedico el premio a su marido, su mayor apoyo, lo que prueba los malos momentos que está atravesando. "Él es ese compañero que cualquier mujer heterosexual querría tener a su lado. Es un hombre maravilloso, es un gran compañero. Mi fortaleza, mi seguridad, mi todo… Lo que yo muestro y aparento tiene mucho que ver que cuando llego a casa, hay una persona que me comprende y siempre me arropa", contó.

Y reconoció el año tan complicado que ha atravesado, provocado por el docudrama de Rocío Carrasco que ahora está a punto de continuar. "Ha sido un año muy complicado porque el presentar el documental de Rocío Carrasco y posicionarme con ella ha hecho que salga mucha gente de las cavernas", dijo de nuevo. "Pero yo estoy muy fuerte, soy una persona muy fuerte. Eso es lo que me da energía, el ser honesta".

Reconoció en definitiva, el "desgaste" a la que se ha sometido, pero que no va a dar "un paso atrás". Además, y frente a otras acusaciones sobre su comportamiento en el set, dijo que le "gusta mucho mandar, pero no me considero en absoluto dictadora. Mi compromiso es con los derechos humanos", dijo sin sonrojo.