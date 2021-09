Kiko Hernández reafirmar su desprecio a Terelu: "No te trago ni a ti ni a tu hija"

El brote de Kiko Hernández abandonando el plató de Secret Story ante Terelu Campos ha reavivado la guerra entre el colaborador y el clan. El propio Kiko ha aprovechado el directo de Sálvame al día siguiente para reafirmar su desprecio hacia Terelu arremetiendo contra la hija de María Teresa Campos.

"Yo no la vi superada, que en un cuerpecito tan pequeño haya tanto clasismo, sea tan déspota, tan digna para lo que quiere y para lo que le interesa… ¡Estoy de ti hasta aquí!", dijo muy enfadado.

Kiko se fue del plató —explicó— precisamente por respeto a María Teresa Campos, madre de Terelu, inmersa ahora en una desagradable polémica con Bigote Arrocet, participante del show. Pero también dejó claro que está "de lamer traseros que ponen Campos hasta aquí, ya no puedo más".

Y es que Kiko dice no saber qué hacer para restaurar su relación con Terelu, excompañera de Sálvame. No sé cómo actuar, te he pedido disculpas, te he pedido perdón, he dicho que no me iba a meter con tu hija, estoy bien con tu madre, he hecho las paces con Carmen Borrego ¿Qué más quieres? ¿Que vaya a tu casa y te lama el trasero? Me da lo mismo".

Y añadió lo que a su juicio es la causa de que Terelu siga rechazando su presencia: "¿Te jode que esté bien con tu madre y tu hermana? ¡Pues es lo que hay! Que no te trago ni a ti ni a tu hija, también es lo que hay". "¡Se acabó, no la puedo ni ver!", remató.