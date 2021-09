Laura Fa sentencia su relación con Paz Padilla: "No sabe cómo funciona su programa"

Laura Fa vuelve a las andadas, pero esta vez no con el diputado nacionalista Gabriel Rufián sino con Omar Suárez.

La colaboradora de Sálvame se reafirma en sus palabras tras no haber tenido consecuencia alguna en el plató de Sálvame, y al contrario, ser reforzadas por David Valldeperas y Jorge Javier Vázquez en el caso de personalidades como Ana Rosa Quintana.

Las dos únicas excepciones para Laura Fa son Gema López y Belén Esteban. Con la primera "comparte todo" y con la segunda, pese a unos malos inicios, lo mismo.

En quien se centra esta vez es en la "desubicada" Paz Padilla, con quien no tiene intención de encarrilar la relación.

"A ella muchas veces no le gustan cosas de la prensa del corazón y no las entiende. Son cosas que hacemos en el programa en el que ella trabaja y veo contradictorio muchas veces que, estando en el programa que está, no sepa que la prensa del corazón funciona así", dice.

"Está en contra de la prensa del corazón, que es lo que nosotros hacemos y ella hace,", explica. "Sé que estas cosas generan tensión pero tengo que ser consecuente", asegura en Lecturas.