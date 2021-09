Antonio David Flores, en exclusiva para esRadio: "Voy a llevar a cada uno de ellos al juzgado"

Antonio David Flores intervino en Es la mañana de Federico para hablar en exclusiva de su sentencia favorable por el despido de La Fábrica de la Tele. El ex de Rocío Carrasco se manifestó "feliz porque se ha hecho justicia", siempre manteniendo el silencio y la prudencia por la oleada de nuevas demandas que se avecinan al entorno de Sálvame tras este triunfo.

Antonio David contó en esRadio cómo ha vivido este infierno, y que lo peor para él fue "el primer día. "El primer día del documental fue muy duro. Muy duro porque me pareció todo muy injusto. Para mi fue sinceramente un golpe bajo, un golpe sucio que yo sabía que lo que iba a provocar y me hizo mucho daño. Aún no estoy recuperado siquiera y espero que el tiempo cure mis heridas".

Sobre la decepción que supuso la posibilidad de que todo Sálvame tuviese preparado su despido durante largo tiempo y esperase al estreno del docudrama de Rocío Carrasco, Antonio David se mostró menos emocional con sus excompañeros. "Sinceramente, el día que entré a trabajar sabía donde entraba a trabajar y con quién iba a trabajar. Esto no ha cambiado mi opinión sobre muchas personas que trabajan ahí y sobre todo de la gente que realmente no aparecen, los que ponen el dinero. Y después de haberlo vivido y sufrido, me sigo manteniendo en la opinión de que son mercenarios. No es telebasura, es telesangre", dijo en referencia a los propietarios de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, personas que "que no aparecen en ningún sitio y tienen un patrimonio que la gente se escandalizaría del dinero que tienen en la cuenta a base de hacer daño y sangre y destruir familias".

Y, a continuación, Antonio David aseguró en exclusiva a Es la mañana de Federico cuál va a ser su rumbo a partir de ahora, y es ir uno por uno "a cada uno de esos que se han sentado en los platós hablando libremente. Que sepan que hay una responsabilidad que está en los juzgados no la tele, y a cada uno los voy a llevar al juzgado", dijo, anticipando nuevas demandas.

En otro orden más emocional, Antonio David ha revelado en esRadio cómo reveló a sus hijos Rocío y David esta victoria judicial. "La verdad es que ha sido una fiesta esta mañana. Esta mañana temprano se lo he dicho, no quería dar demasiadas explicaciones porque pretendo que estén un poco apartados de todo esto". Ahora -contó- "hay una sentencia que dice que su padre no es una maltratador. Y queda por delante una sentencia".

Aunque el drama está lejos de terminar, Antonio David quiso dar las gracias a Es la mañana de Federico por la defensa emprendida no de su persona, sino de la justicia. "Me apetecía llamaros y dar la enhorabuena", dijo emocionado. "Os habéis posicionado a favor de la verdad, habéis defendido la injusticia, la que se ha cometido aprovechando una lacra social que hay que se ha televisado y convertido en un show. Y esa injusticia la habéis combatido a capa y espada. Ya no solamente soy yo, la gente detrás mía".