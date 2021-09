Esta semana tuvo lugar en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife la gala de Míster International Spain 2021, El malagueño Alexander Calvo, natural del munipio Rincón de la Victoria. Como primer finalista resultó el representante de Granada, Atila Escolano, mientras que el representante de Cáceres, Geraro Sansegundo, fue elegido 2º Finalista.

Alexander, que tiene 25 años y mide 1,87cm quiere empezar a estudiar Ciencias del Deporte y se encuentra todavía "asimilando todo un poco. Ha sido algo que aunque haya trabajado para ello y me vea con posibilidades, todavía estoy asimilándolo".

Alexander, pese a su juventud, no es la primera vez que se presenta al concurso. La primera vez fue en 2017 y ya entonces fue el míster Málaga más joven. "Hice un buen papel, fui cuarto finalista, pero era un crío de 21 años con mucho que avanzar y poco recorrido profesional. Estos cuatro años me los he currado tanto a nivel personal como profesional y por suerte lo ha podido ver el jurado".

Alexander y Carlos Pérez Gimeno | Archivo

El ganador de Míster International Spain asegura saber que "la belleza es relativa y por eso uno de mis fuertes es el tema de experiencia. Y he tenido que explotarlo porque sé que puedo hacer un buen papel y es algo que me he trabajado yo".

Ha sido una victoria muy reñida con el candidato granadino, por apenas un punto. "El nivel estaba muy alto, y que haya sido por solo un punto sobre el chico de Granada -superbuena gente y buen - ya para mí es un logro, porque es ponernos a un nivel de lo más top de España".

Sobre su futuro a partir de ahora, Alexander asegura que "la verdad es que no estoy cerrado a nada, tanto de proyectos personales como trabajo que pueda salir. Cualquier cosa que compagine con mi imagen estoy dispuesto a hacerlo".