La evolución de Pilar Rubio hasta su (dudosa) etapa en París con Sergio Ramos

Forman Pilar Rubio y Sergio Ramos una pareja muy unida, con cuatro hijos, que desde hace tres meses vive en París, como consecuencia de que quien fuera gran defensa del Real Madrid y la Selección Nacional haya sido fichado por el París Sant- Germain. Tienen lógicamente que amoldarse a vivir en la capital francesa, a unas costumbres, y al colegio de sus pequeños. Por otra parte, Pilar estaba ligada a su trabajo en el programa "El Hormiguero". Dispuesta a viajar en avión a Madrid las veces que hiciera falta, parece que no será necesario pues podrá realizar reportajes, sobre todo de moda, desde la Ciudad Luz. Sin embargo, han surgido problemas en las últimas semanas: Ramos acarrea lesiones recientes, lo que le impide ser alineado en su equipo francés. Se ha rumoreado que, de no superar tales inconvenientes, el París Saint-Germain podría el próximo mes de enero desligarse del defensa y prescindir de su contrato. En ese caso, su antiguo equipo, el Sevilla, estaría dispuesto a contar con él. En la Casa Blanca lo quieren menos: por su avaricia.

Tanto ella como él gozan en sus respectivas profesiones de una gran popularidad. A la que contribuyeron los medios de comunicación que hace ya tiempo lo reflejaron en la prensa deportiva y la del corazón. Pilar Rubio, natural de Torrejón de Ardoz, donde nació hace cuarenta y tres años, se estableció en Madrid para estudiar Ciencias Económicas, carrera que abandonó. Tenía veinticuatro años y residía en un modesto piso del barrio de Tetuán. Fue modelo de revistas masculinas y se prestó para anuncios de una marca de cerveza, otra de seguros, de El Corte Inglés… Desde un primer momento destacó por su atractivo, muy "sexy", lo que la llevó a intervenir en algunas películas donde tuvo que desnudarse. Fue también reportera de la Sexta y se dio a conocer en el espacio Sé lo que hicísteis.

En esos años Pilar Rubio tuvo una relación estable con José Molinero, cantante del grupo de heavy metal Hamlet, a quien llamaban Molly. Transcurría el año 2000, cuando ella no era aún muy conocida. Precisamente cuando realizaba un reportaje conoció a Sergio Ramos, simpatizaron en seguida aunque todavía no formalizaron su noviazgo. Porque él no quería aún comprometerse y tenía otras relaciones femeninas.

En efecto: desde que Sergio llegara a Madrid procedente de Sevilla, su ciudad natal, en la que vino al mundo hace treinta y cinco años, con su innata simpatía y la notoriedad que iba ganando como central del equipo merengue, no le faltaron admiradoras. Las novias que se le adjudican fueron entre otras, las siguientes: Blanca Romero, Lara Álvarez, Elisabeth Reyes (Miss España), Nani Gaitán, Amaia Salamanca… Pero Pilar Rubio fue finalmente quien se casó con Sergio, después de un prolongado noviazgo. El jugador insistía mucho por teléfono para hablar con Pilar, que ya enamorada de Sergio rompió inmediatamente con Molly.

Un episodio periodístico nubló la dicha que Pilar comenzaba a vivir junto a Sergio Ramos. Y es que la revista Interviú, en su número del 13 de febrero de 2012 publicó en portada y en sus páginas interiores un amplio reportaje gráfico de Pilar ligera de ropa. Las fotografías había sido tomadas años atrás, cuando ella quería destacar como actriz y presentadora. La indignación que le provocó aquello la llevó a denunciar a la publicación. Por entonces, Pilar y Sergio habían iniciado su relación sentimental; el noviazgo iba a durar nada menos que siete años. Ni qué decir que al futbolista le sentó "a cuerno quemado" ver esas imágenes de su novia.

En esa época, ilusionada, Pilar y Sergio fueron juntos a París, en 2013, a la entrega del Balón de Oro, lo que públicamente equivalía a reconocer que salían juntos. Mucho más: convivieron largo tiempo hasta que se dieron el "sí, quiero" en el verano de 2019 en la Catedral de Sevilla, donde la Giralda muestra su airosa arquitectura árabe. Para entonces, ya eran padres de un niño, Sergio Jr. Que vino al mundo en 2014; Marco nació en 2015, Alejandro en 2018 y Máximo Adriano en 2020. Esos cuatro partos en modo alguno modificaron la figura de Pilar Rubio, tan guapa como simpática siempre. Sergio Ramos se había olvidado hacía tiempo de sus conquistas. Lo que no comprendimos es que en el pasado mes de junio Pilar, en su cuenta de Instagram, incluyera una imagen suya exhibiendo su anatomía. Era como volver al pasado cuando no le importaba nada posar en pelotas. Ella sabrá por qué hizo esto, tal vez como anticipo de una campaña publicitaria, no sé...

Volviendo a la boda sevillana de Pilar y Sergio: fue todo un acontecimiento social en la capital andaluza; invitados de postín y cientos de curiosos presenciando desde la Avenida el evento. Celebraron los novios el enlace en la finca "La Alegría", propiedad del futbolista, a veinticinco kilómetros de Sevilla. Desde entonces, la pareja ha vivido felizmente, sin problemas. Hasta que el Real Madrid prescindió de Ramos al terminar la liga. No se entendieron club y jugador a la hora de renovar el contrato: el sevillano pedía una cantidad que Florentino Pérez, el presidente, no estaba dispuesto a firmarle. Así es que Sergio aceptó la oferta del París Saint-Germain, que ahora ante las lesiones que arrastra el jugador, medita si cuenta con él o lo despide sin contemplaciones. Le está costando también a Pilar Rubio asimilar esa posibilidad, y está en vilo cuando ya se estaba amoldando a vivir en la ciudad de Torre Eiffel y a manejarse en la lengua de Macron.