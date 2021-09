La hija de Ainhoa Arteta rompe su silencio y carga contra Belén Esteban

Sarah Croft, hija de la soprano Ainhoa Arteta y su exmarido Dwayne Croft, rompió su silencio por primera vez en televisión para negar tajantemente las acusaciones de que ha sido ella quien filtró la información a los medios sobre la ruptura de su madre con Matías Urrea. La joven cargado duramente contra Belén Esteban y Carmen Lomana por airear sin fundamento que había traicionado a su madre. "Quieren hacer daño. Saben cuál es el punto débil de mi madre, y soy yo. Y si me empiezan a tocar a mí, a mi madre le duele", confesó en una entrevista exclusiva en el programa Socialité.

Durante la conversación que mantuvo Sarah con el programa, desmintió que sea ella quien filtra información a los medios desde que se anunció el divorcio de la artista. "Cuido a mi madre. Nunca he creído en estas cosas y nunca entraría, y menos para traicionar a la persona que más quiero. Fin".

La hija de la soprano reconoció que las acusaciones vertidas hacia ella la están "destrozando" y "no es justo". "Yo no he abierto el pico y ya se me ha acusado. Me gustaría vivir en paz y que dejen las mentiras de una santa vez. Porque a mí, leer que soy una traidora, como comprenderás, me duele", aseguró indignada. Toda la familia está en la misma situación que ella y quiere mantenerse al margen de las polémicas. "Todos estamos unidos como una piña, como debe ser. Yo me quiero mantener al margen. Mi madre está siendo apoyada por su familia y la gente que de verdad la quiere, que bastante tiene ya".

Respecto a Belén Esteban, Croft fue contundente: "Yo no sé qué le habré hecho a Belén Esteban. Yo la tenía como un ídolo y me señaló (...). Ella siempre ha defendido a su hija y me parecía una mujer de diez, sacando siempre las garras por los suyos... pero ha hecho daño a una niña", dijo dolida.

Después de estas declaraciones, la colaboradora de Telecinco se disculpó con la hija de Ainhoa Arteta y le lanzó un mensaje: "Que no hable con nadie, que se mantenga al margen y que se cuide como está haciendo a su madre. Sé que tiene 21 años. Lleva razón en lo que dice, ha defendido a su madre, pero que tenga cuidado".

Carmen Lomana también se disculpó

Sarah Croft también culpó a Carmen Lomana, íntima amiga de su madre, por situarla en el punto de mira de los medios en los últimos días. "Si yo he salido y se me ha señalado es porque Carmen me sacó a mí y debió mantenerme al margen de todo".

Consciente de lo comentadas que han sido sus declaraciones y tras hablar hace unos días con la cantante de ópera, Carmen decidió dar un paso atrás y guardar silencio sobre su separación. "Lo piden las circunstancias, no podemos seguir hablando y metiéndonos, lo que hay que hacer es no hablar más, que lleguen a un acuerdo y ya está", afirmó, repitiendo lo que dijo hace unos días: "Que hagan un pacto y no empiecen a filtrar cosas porque van a terminar fatal los dos, pero yo no me meto en esas cosas".

"Lo único que me importa es que ella esté bien y no soy adivina para saber si Ainhoa hablará de Matías. Que se recupere y que lleguen a un acuerdo para no hacerse daño", señaló Carmen, asegurando que la soprano "está fenomenal y mucho mejor va a estar".