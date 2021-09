Telecinco se piensa el regreso de Rocío Carrasco: "Ya se habla más de invierno que de otoño"

Ahora que Antonio David Flores ha ganado el juicio a La Fábrica de la Tele por su despido de Sálvame, surgen más dudas en torno al estreno de la segunda parte de la docuserie de Rocío Carrasco. Solo el programa Viva la vida informó brevemente de la sentencia que condena a la productora a abonar los salarios que dejó de percibir Antonio David y a ser indemnizado por los daños ocasionados por la vulneración de su derecho al honor. A día de hoy, el futuro de Rociíto en la cadena es todo un misterio.

La ‘defensora de la audiencia’ de Sálvame llegó a Telecinco como el fichaje estrella, pero solo ha vuelto a aparecer en una ocasión desde que regresó de sus vacaciones estivales. Sobre este tema se debatió en la crónica rosa de Es la Mañana, donde Federico Jiménez Losantos insistió en que Rocío "no estaba ni está preparada para el docudrama". "¿Y ahora qué van a hacer con la segunda temporada?", preguntó en esRadio.

Aunque Telecinco anunció a bombo y platillo que llegaría en otoño, la cadena se está pensando mucho el estreno y no se tienen noticias. "Ya se habla más de invierno que de otoño. La última noticia que me ha llegado es que ya se habla más de enero", desveló Beatriz Cortázar. "No saben qué hacer con la grabación, si es que está terminada. No saben si emitirla. Se han quedado atontados", añadió Federico.

Una buena parte de la audiencia está muy descontenta con el rumbo que tomó Sálvame, por lo que están revisando mucho y muy bien lo expuesto en el programa para asegurarse de que Ortega Cano y su entorno —el torero ya amenazó con denunciar el tema y "secuestrar" el programa para que lo vea el juez— no puedan esquilmar a demandas a la cadena y a los responsables del nuevo docudrama.