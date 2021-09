Xandra Falcó sale en defensa de Esther Doña por su relación con Santiago Pedraz

Esther Doña se convirtió en una de las grandes protagonistas de este verano por su apasionada relación con el juez Santiago Pedraz. Un año y medio después del fallecimiento de Carlos Falcó, la modelo ha recuperado la ilusión y la sonrisa gracias al magistrado de la Audiencia Nacional, con quien consolida su relación a pasos agigantados y por quien se comenta que se ha quitado el título de ‘Marquesa viuda de Griñón’, que hasta ahora podíamos ver en su perfil en redes sociales. El nombre ha desaparecido de Instagram y le sustituye la frase "comenzando un nuevo capítulo en mi vida con alegría y vitalidad".

Mientras Tamara Falcó todavía no se ha pronunciado sobre la nueva relación de la mujer que ocupó el corazón de su padre en sus últimos años de vida, su hermana Xandra Falcó ha roto su silencio para mostrar su apoyo a Esther Doña en su mediático noviazgo con el juez Pedraz: "Me parece muy bien que ella continúe y siga adelante, me parece muy bien y me alegro por ella", aseguró.

Ante los que critican que la malagueña haya hecho "borrón y cuenta nueva" quitándose el título de ‘Marquesa viuda de Griñón’ de sus redes sociales, Xandra no dudó en salir en su defensa, asegurando que le parece "muy duro". "Ella tiene derecho a rehacer su vida, pobrecilla", afirmó". "Yo me acabo de quedar viuda también y es como si no se pudiera salir a cenar con nadie", señaló la hija de Carlos Falcó, que poco a poco recupera la sonrisa tras la muerte de su marido Jaime Carvajal Hoyos hace justo un año.