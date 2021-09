Anabel Pantoja cierra la exclusiva de su boda (con Kiko Rivera incluido)

Este viernes 1 de octubre Anabel Pantoja y Omar Sánchez celebrarán por fin su boda en la isla de La Graciosa acompañados de un reducido grupo de personas. Después de tener que retrasar en enlace por la pandemia del covid-19, la sobrina de Isabel Pantoja y su novio pondrán el broche de oro a su relación en una de las paradisiacas playas de la isla canaria. La pareja llegó este lunes a La Graciosa para comenzar con los preparativos y ya están asentados en un pequeño apartamento.

Aunque no se conocen muchos detalles del enlace, los novios han estado negociando la exclusiva hasta el último momento. Finalmente, tal y como desveló Daniel Carande en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, será la revista ¡Hola! la encargada de cubrir la boda. Se desconoce cómo se las ingeniará la revista para que no le pisen la exclusiva, ya que se sabe que tienen intención de casarse al aire libre.

En el pack de ¡Hola! está incluido Kiko Rivera, que no ha perdido la oportunidad por formar parte del reportaje fotográfico y posar sonriente con su prima a pesar del sus diferencias en los últimos meses. "Me dicen que Isa Pantoja no va a cobrar, pero la parte de Kiko, sí", desveló el colaborador. Quien seguro que no estará en la foto familiar será Isabel Pantoja, que continúa recluida en Cantora después de que su madre doña Ana recibiera el alta.

Además de la revista, Anabel también pagará su boda con contratos y colaboraciones para su cuenta de Instagram con los que ya está empezando a hacer caja.