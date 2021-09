Isabel Pantoja sigue ignorando a Chabelita: "Me entero de todo por la prensa"

Chabelita Pantoja comentó en El programa de Ana Rosa en qué punto se encuentra la boda de su prima Anabel, cómo es la relación de su hermano Kiko Rivera con su madre y, lo más importante, desveló la llamada que ella realizó a Isabel Pantoja para conocer el estado de salud de su abuela Ana, que ya se encuentra en casa tras pasar varios días ingresada.

La colaboradora quiso quitar hierro a las palabras de Kiko Rivera en redes sociales criticando a su familia y confesando que se enteró de la situación de su abuela por los medios de comunicación: "Yo me entero de todo por la prensa... si se ha enterado mi hermano por la prensa, yo también".

El gesto de Isa cambió por completo al confesar la verdad de esta historia: "He llamado a mi madre y no he tenido contestación. Entiendo que por circunstancias no me lo ha cogido". Sin embargo, la colaboradora confesó un poco dolida que su prima sí tiene noticias: "Anabel ha preguntado y la respuesta se la dio".

Por último, sobre si Anabel estaría dolida por la ausencia de Isabel Pantoja en su boda, Isa explicó: "Ella entiende que es por las circunstancias... Si no ha salido de Cantora, ahora no va a ir a la boda, que se reencuentre con Kiko... Evidentemente, le duele, e igualmente sabía que no iba a ir".