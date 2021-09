Jorge Cadaval, de Los Morancos, operado de urgencia en Sevilla

Jorge Cadaval ha sido operado de urgencia a consecuencia de un cólico nefrítico, tal y como él mismo explicó en su cuenta de Instagram. El integrante de Los Morancos tuvo que suspender un show planeado en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), y quiso dar las explicaciones pertinentes tanto a los asistentes como a sus seguidores.

"Todo el mundo me pregunta por el tema de salud. Me dio un cólico nefrítico que no os imagináis el dolor que hace una piedrecita ahí metida. Pero que no era una piedrecita, era toda la casa de Los Picapiedra entera en el riñón la que tenía yo", explicó con el sentido del humor que le caracteriza.

Cadaval quiso enseñar el parte médico por si quedaban dudas: "Me ingresaron en el hospital y desde aquí decir gracias al personal del hospital Infanta Luisa de Triana, que se ha portado conmigo maravillosamente. Me ingresaron, me operaron y me quitaron la piedra. Me hicieron así con el láser como en La guerra de la galaxias y piedra eliminada", apostilló.

El cómico, que ya se encuentra recuperado, no se olvidó de su público de Cádiz y prometió que "estamos buscando otra fecha para irnos a Sanlúcar de Barrameda". Poco a poco se reactivan los espectáculos y Cadaval puede continuar con su gira programada. El pasado mes de febrero, Los Morancos fueron galardonados con la Medalla de Andalucía de las Artes que concede el Consejo de Gobierno provincial.