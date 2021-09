¿Quién es Rauw Alejandro, el novio oficial de Rosalía?

Rosalía confirmó el pasado fin de semana los rumores que apuntaban a que mantenía una relación con el cantante de reggaeton Rauw Alejandro. La pareja ha ido dejando pistas en los últimos meses, pero no fue hasta el sábado, coincidiendo con el cumpleaños de la artista, cuando se produjo la confirmación. La artista catalana publicó varias fotos tumbada en el sofá con su novio y celebrando su nueva edad con una enorme tarta. Él también le dedicó un bonito mensaje con el que deja claro lo enamorado que está: "Aunque se vaya el sol, contigo el día nunca acaba. Feliz cumple, bebé".

Los rumores comenzaron cuando los paparazzis les pillaron saliendo agarrados de la mano de un conocido restaurante de Los Ángeles y ya han decidido dejar de esconderse. ¿Quién es el hombre que le ha robado el corazón a Rosalía? Nacido como Raúl Alejandro Ocasio, el puertorriqueño de 28 años es uno de los artistas de la escena urbana latina con más proyección. Su canción Todo de ti ha sido uno de los grandes éxitos del verano y número uno en las listas de España y América Latina.

Aunque su primera vocación fue el fútbol, pronto descubriría que prefiere la música. Fue precisamente su amistad con Rosalía la que le permitió grabar su primer disco de estudio en 2020, llamado Afrodisiaco, donde la cantante ayudó con la producción. Cuando le preguntaron por su amistad especial, él contestó divertido: "Qué suerte la mía, ¿no?... Yo tengo una buena relación con Rosi, muy musical...".

Sin embargo, los fans pasaron mucho tiempo pensando que con quien estaba saliendo realmente era con Ester Expósito, actriz de la serie de Netflix Élite. Sus seguidores en redes sociales se percataron de que se dejaban mensajes en sus fotos, pero Rauw Alejandro también lo desmintió: "A Ester también la conozco, pero no. Lo que pasa es que hoy en día si te ven con una chica, ya empiezan 'están juntos'. ¿Y yo no puedo tener amigas? ¿Yo no puedo pasarlo bien un rato? ¿Salir?... Ay, ¡estas españolas! Saludos a todas las que me escuchan, las quiero".