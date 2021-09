Doña Ana, con su nieto Kiko | Instagram

La familia Pantoja vive uno de sus peores momentos tras el fallecimiento de la matriarca del clan, doña Ana, a los 90 años. Una muerte que ha pillado a Kiko Rivera, Irene Rosales y sus hijas en la isla La Graciosa, adonde volaron para asistir a la boda de Anabel Pantoja, que ya ha sido cancelada. Completamente destrozado, Kiko ha sido el miembro de la familia que ha confirmado la muerte de su abuela a través de Instagram.

El Dj estaba muy unido a doña Ana pero no se veían desde que estalló la guerra contra Isabel Pantoja hace un año. Se enteró por la prensa del ingreso hospitalario de su abuela y, al no tener noticias de su familia, ha estallado como nunca en Instagram con un texto en el que también ha aprovechado para despedirse de ella.

"Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida. No sé qué hacer estoy perdido y en La Graciosa. Tuve mis dudas de venir, pero al final arriesgué y perdí. Yaya de mi alma, tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca mas", comenzó un Kiko devastado por la muerte de su abuela.

Sin embargo, y a pesar de su dolor, no dudó en lanzar un reproche público contra Isabel Pantoja y su tío Agustín, que no le permitieron visitar a doña Ana en sus últimos días de vida. "Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares.

Órdenes expresas desde Cantora: ‘No queremos que venga nadie’. No sé nada, sólo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va a hacer ni dónde, ni horarios ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela. No quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda. Porque son unos indeseables todos. Me quedaré esperando y rezándote. Me quedaré quieto y callado pensándote", continúa muy duro.

"Tus hijos no me dejan despedirme, ni siquiera me han informado de tu estado. Lo siento mucho, yaya. Me siento roto, solo y desolado. Tu alma vive en mí y aunque no me pueda despedir de ti (lo hice en su momento) pero ahora lo necesito otra vez, siempre te llevaré en mí. Descansa en paz, Yaya. Por siempre, tu nieto favorito", finalizó.