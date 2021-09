Su 'señoría' el juez Pedraz se estrena en la portada de 'Hola'

Cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, llega ¡Hola! y nos sorprende con el reportaje del otoño, una exclusiva (exclusiva quiere decir entrevista pagada) con Esther Doña y su última conquista, el juez Santiago Pedraz. Aunque viendo las fotos no sabemos muy bien cuál de los dos llegó antes a los medios.

"El poder del amor", titula la revista, que ha conseguido que el magistrado y la viuda del marqués de Griñón posen acaramelados y muy juntos: mano en la tripa de ella (dudo que sugieran embarazo), carcajadas conjuntas e incluso un primer plano de él que parece calcado de un anuncio de un perfume de Hugo Boss. El juez (o "superjuez", como lo definen en ¡Hola! ) ni siquiera tiene problemas en posar con la perrita de Esther, Chloe, que aparece con unos lacitos rojos recogiendo sus orejas.

Pero si una imagen suele valer más que mil palabras, en esta ocasión las declaraciones de la pareja tampoco tienen desperdicio. Aunque es Esther Doña la que lleva la batuta, seguramente por su experiencia en este tipo de entrevistas, Su Señoría también interviene. "Estoy aquí, al lado de Esther, porque estoy enamorado y no quiero esconderme. Cuando uno ama, quiere gritarlo a los cuatro vientos". No debería sorprenderse si hoy susurran en la Audiencia Nacional a su paso.

Sin embargo, lo más destacable es esta declaración de Esther, cuyo difunto marido ya vislumbró que tendría algo con el magistrado: "Hace unos años, Carlos comentó en una de tantas reuniones de amigos que hacíamos en casa algo que me dejó un tanto perpleja. El día que yo no esté, ¡Santiago es el hombre que me gustaría para Esther!". "Para Carlos era la persona que quería para su mujer el día que él faltara", añade. Lo alucinante de sus palabras no queda ahí. Esther acaba de terminar un libro sobre el difunto marqués que ya ha leído su novio. "Le gustó tanto que me preguntó ¡si escribiría también su libro!".

Esther también habla de lo integrada que está en la familia del magistrado porque "todos tenían muchas ganas de ver a Santi enamorado, contento…" (golpe bajo a la abogada Silvia Córdoba, su ex, con la que planeaba irse a vivir). Y luego explica que ha vuelto a hacer pilates y que es muy de pescados, pero que Santi (Su Señoría, en la Audiencia Nacional) le va a preparar unas lentejas.

Bigote Arrocet estalla: "Presté dinero a Teresa"

Bigote Arrocet se define como un caballero pero luego no tiene problemas en hacer dos cosas improbables en uno: atacar a su ex y hablar de dinero. El humorista no hace una semana que dejó la casa de Secret Story y ya habla en exclusiva en la portada de Lecturas.

"Edmundo estalla", reza el titular, en el que, además, nos aclara que "le prestó 50.000 euros a Teresa y no se los voy a pedir". Pero en la entrevista tiene mucha más bilis para repartir. No sólo tacha de "mentira infame" la historia contada por la presentadora. Además sugiere que "hizo unos gestos que no me gustaron" durante una disputa. "Nunca me ha gustado la agresividad", concreta cuando le preguntan por el carácter de la mímica.

Pero lo peor es que relata episodios de su vida íntima que supuestamente conoció a través de Gustavo, la mano derecha de la periodista: "Me contó que cuando Teresa se enfada es así. Que cuando Ana Rosa la superó en audiencia hizo lo mismo, que entonces tuvo que parar el coche y empezó con las payasadas".

Desglosa Bigote además los gastos que empleó en Teresa, cómo le buscó el negocio de los zapatos a ella y el de las joyas a Terelu e incluso sugiere que le culparon del ictus que sufrió la periodista. "Si tienes que pagar 2.800 euros a un portero de noche, descuenta ese dinero durante cuatro años porque era yo el que me quedaba cuidando la casa".

En páginas interiores de Semana vemos a Teresa Campos saliendo por primera vez de su nueva casa, una vivienda ubicada en Aravaca, en el mismo edificio en el que vive su hija Terelu.

Carmen Borrego se olvida de Bigote en la peluquería

Diez Minutos publica un reportaje que podría formar parte del recopilatorio que están haciendo con motivo de su 70 aniversario, pero que ha sido realizado hace solo unos días.

En él, vemos a Carmen Borrego con la cabeza llena de rulos gigantes, fumándose un cigarro en la puerta de la peluquería. La imagen de la Campos con su batita rosa y los bigudíes es maravillosa.

Los Flores-Ortega-Mohedano, como una piña

Semana lleva a portada varias imágenes que habrán provocado una indigestión a Rocío Carrasco. Se trata de varias fotos exclusivas en las que vemos a varios miembros de su familia abrazándose, riendo y actuando como una familia bien avenida.

Su hijo David besa a Gloria Camila, después abraza a Ortega Cano. A continuación se funde en los brazos de su tía abuela Gloria Mohedano. Después aparece su hermana Rocío, que no duda en salir a bailar con su padre.

Las fotos fueron tomadas hace unos días durante un homenaje a Rocío Jurado en Chipiona y se han filtrado para demostrar que, al menos esta parte del clan, está unido.

Diez Minutos, Semana y Lecturas se hacen eco de la entrevista de Antonio David en Es La Mañana celebrando su victoria judicial.

La madre de la Reina, enamorada

Semana, que hace unos días publicaba las primeras fotos de la nueva sobrina de la reina Letizia, lleva este miércoles a portada a su madre. "Paloma Rocasolano, enamorada", leemos en el titular.

En páginas interiores descubrimos quién es él. Se llama Marcus y es un empresario de origen británico que llegó a España hace unos cinco años, recalando primero en Barcelona. Ahora trabaja en Madrid como director de una compañía dedicada a la venta al por mayor de café, té, cacao y otras especias. Añade Semana que es un experto en negocios que suele tratar con empresas de Asia y lo define como un señor "alto, calvo, con barba canosa, que viste juvenil".

En las imágenes, vemos a la abuela de nuestra futura reina disfrutando de su compañía y de una cerveza en una terraza de la capital, vestida además con una falda que le hemos visto a doña Letizia en otras ocasiones.

Mar Flores y Elías Sacal, fotografiados juntos

Ya hemos perdido la cuenta del número de veces que Mar Flores y Elías Sacal han roto y han vuelto. Hace sólo unos días anunciamos en Es La Mañana de Federico que sonaban rumores de reconciliación y ¡Hola! los confirma con unas fotos en las que vemos a la modelo junto al mexicano en el puerto de Mónaco, justo antes de embarcarse para surcar el Mediterráneo.

El pasado mes de julio ¡Hola!anunció su entonces última, ahora penúltima, ruptura. Mar explicó tajante que era la definitiva. El motivo, que él se estaba viendo con Rossana Lerdo de Tejada, la viuda del magnate azteca Jorge Vergara.

Paloma Cuevas posa para ‘¡Hola!’ en París

Paloma Cuevas va volviendo poco a poco a las portadas, aunque sea con la excusa de la moda. ¡Hola! la ha elegido para protagonizar su especial "Alta Costura y Pret-A-Porter Otoño 2021-2022" y se la ha llevado a París, donde protagoniza una sesión de fotos en la que aparece espectacular.

Ataviada con lujosos diseños y complementos, Paloma sonríe a la cámara con la Torre Eiffel de fondo y el estilismo de de Naty Abascal en la producción. "Me ha impresionado cómo traían los vestidos, con guardaespaldas", comenta. Cero referencias a su vida privada.

Cóctel de noticias

La boda de Jaime de Borbón Dos Sicilias y Lady Charlotte, en ¡Hola! No podía ser de otra manera. La revista incluye un amplio reportaje de este enlace, celebrado en Palermo y con los futuros duques de Alba como invitados estelares.

Nuevo susto para Ana García Obregón: su padre, el empresario Antonio García, lleva varios días ingresado debido a una infección.

Lecturas, contra el gazpacho de Belén Esteban. La revista dedica un completo reportaje a analizar la sopa, dejándola por los suelos. Recuerda que ocupa el puesto 27 de una lista de 41 y que sabe mucho a vinagre.

Raquel Meroño, enamorada de nuevo. Semana ha cazado a la ex de Santi Carbones con su nuevo amor, que se llama Eduardo Zulueta y, además, es amigo de su ex.