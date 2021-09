Manuel Romo hace balance de su año como 'hombre más guapo de España'

Manuel Romo es extremeño y se alzó con el título de Míster International Spain hace un año. Coincidí con él en el certamen de 2021 celebrado hace unos días en Tenerife, donde entregó su banda al nuevo ganador, en esta ocasión al malagueño Alexander Calvo. "Ha sido un año muy bueno, de aprendizaje, de madurez, he conocido a mucha gente maravillosa que jamás olvidaré", reconoció emocionado.

"Conseguir el título me ha servido para hacer diferentes contactos en el mundo de la organización de eventos y, gracias a ello, ahora tengo una buena oportunidad en un medio de comunicación. Al no estar firmado, prefiero no desvelarlo. Me gustaría mucho ser presentador, y por otro lado el mundo empresarial, logar tener mi negocio en torno al mundo de la imagen y de los eventos, como he mencionado", expresó.

El pacense le envía unos consejos a su sucesor. "Lo primero, que lo disfrute, porque pasa volando, y que lo viva intensamente, con alegría y sin tener miedo a hacer cualquier cosa. Que haga contactos, que vaya a todos los medios posibles y que valore todo lo que haga desde el momento de conseguir su banda hasta que lo deje, porque no va a ser la misma persona".

Manu sigue recordando con sentido del humor aquella foto que se publicó en el momento de ser elegido Míster, en la que tuvo la mala suerte de salir ‘fatal’ y enseguida le tacharon de ‘Míster feo’. "Siempre lo recordaré con gran sentido del humor y la verdad es que la broma me vino muy bien porque le he sacado mucho partido. Es más, soy el Míster más conocido por esa anécdota. Si pones en Google ‘Míster feo’, sale mi foto y estoy muy orgulloso de ello. Me parto de risa, siempre lo recordaré con cariño".