La gran complicidad de María Pedraza y Álex González en el estreno de 'Toy boy'

Intentando mantenerse al margen del foco mediático, Álex González y María Pedraza llevan varios meses jugando al despiste con su romance, que al parecer habría empezado poco después de coincidir en el rodaje de la segunda temporada de Toy Boy. Una relación que, tanto uno como otro, han preferido no confirmar abiertamente.

A pesar de que el estreno de la serie era la oportunidad perfecta para que protagonizaran su primer posado oficial como pareja, Álex y María mantuvieron las distancias para que no les fotografiaran en actitud cariñosa. Eso sí, no pudieron evitar dedicarse alguna que otra mirada cómplice en el photocall frente a los medios de comunicación.

"Te puedo hablar profesionalmente de ella", respondió Álex González cuando le preguntaron cómo ha sido trabajar con su chica, a la que no dudó en piropear (laboralmente hablando): "Es una actriz excepcional, tiene lago especial. Es muy generosa y con mucho sentido del humor. Es una alegría estar cerca de ella. Es una persona que genera mucha abundancia a su alrededor".

Sin embargo, silencio total cuando le preguntan por ella como pareja. "Ahí me pierdo un poco más. Te puedo hablar de cómo es trabajar juntos", apuntó, aclarando que está "muy feliz trabajando con ella porque es una compañera maravillosa". "Estoy feliz en general. No es que me cueste, es que se ha normalizado hablar de la vida privada y a mí me cuesta hasta con mis amigos", respondió con mucha educación.

"Estamos muy contentos"

María Pedraza se abrió un poco más con los medios. Espectacular con su espesa melena suelta y un escotado vestido verde esmeralda con el que presumió de figura, la actriz se convirtió con su sonrisa y su simpatía en una de las protagonistas del estreno de la segunda temporada de la serie.

María no tuvo problema en confesar, con la mejor de sus sonrisas, que están "muy felices". "Es un compañero increíble, un gusto. Nunca habíamos trabajado juntos pero muy bien", desveló, asegurando que ha sido muy fácil compartir con el actor su vida tanto profesional como personal: "En realidad hemos sido muy amigos todos, hemos sido una familia y se nota en la vida personal".

Muy discreta y señalando que "tenemos una vida muy normal", María afirmó que, al contrario que Álex, a ella no le importa que le pregunten por su relación. "Yo lo llevo muy bien. Estamos presentando la serie y estamos muy felices". "Álex como actor se entrega con todo y como persona también. Me gusta rodearme de personas así", reveló.

Además, la actriz aprovechó para felicitar a Jaime Lorente por su próxima paternidad. Se conocieron rodando Élite y mantuvieron una relación de dos años que terminó a finales de 2020 y que ha pasado a una bonita amistad: "Ya se la he dado, pero desde aquí le doy la enhorabuena".