¿Ocultaron Agustín e Isabel Pantoja el fallecimiento de doña Ana a sus nietos?

La muerte de doña Ana pilló a todos sus nietos instalados en La Graciosa para celebrar la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez. Mucho se habló el miércoles sobre si Isabel Pantoja y su hermano Agustín decidieron ocultarles el fallecimiento o si realmente a la tonadillera se le olvidó por el pesar que tiene encima. Es cierto que la tensión familiar por la que pasan es evidente, pero la situación podría haberse relajado con la muerte de la matriarca.

Este asunto se abordó en la crónica rosa de Es la mañana de Federico, donde se recordó que Agustín Pantoja recogió las cenizas de su madre alrededor de las 9 de la noche del miércoles, por lo que llevaba varias horas fallecida y sus nietos tardaron en enterarse. Cabe recordar que la legislación establece que un cuerpo solo se puede incinerar cuando han pasado las 24 horas de rigor y así lo recoja el acta de defunción.

Agustín Pantoja, saliendo del tanatorio

"¿Realmente esperó Isabel Pantoja a que su niño se asentara en Canarias para decirle que se ha muerto la abuelita? ¿Cuál es el horario?", se preguntó Federico Jiménez Losantos. "A lo mejor en casa tienes el disgusto, se muere una persona que está en casa, y entre que llamas o encuentras un médico que llegue a casa para firmar el acta...", apuntó Alaska, que valoró que se pudiera retrasar la notificación de la muerte sin una intención.

Aún así, Isabel González recordó que la actitud de Kiko Rivera no fue la correcta, ya que todos estaban avisados de que su abuela se encontraba muy enferma. Anabel confesó que su tía no pidió que cancelara la boda, incluso Kiko confirmó que él ya se había despedido de su abuela y que, pasara lo que pasara, se encontraba en paz. "Me parece un ejercicio de cinismo todo lo que se está montando. ¿Cómo no van a saber sus nietos que doña Ana estaba muriéndose? Hablas con gente alrededor. Que no pongan otra vez a Isabel Pantoja como la malísima", añadió Beatriz Cortázar.

Es más, Sálvame insistió en que los hermanos Pantoja llegaron a discutir por la futura visita de Kiko Rivera a Cantora, algo que Cortázar desmiente. "A mí me contaron que están todos hechos una mierda, incluido Juan, que estaba en la casa". Fuentes cercanas a Isabel Pantoja confirmaron que, desde que muere su madre, no tuvo tiempo de estar pendiente ni de sus hijos ni los medios, una versión que sigue poniéndose en duda.