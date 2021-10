Anabel Pantoja estalla contra 'Sálvame' por acusarla de "comercializar" con la muerte de su abuela

Anabel Pantoja decidió seguir adelante con su boda tras el fallecimiento de su abuela doña Ana el pasado martes. La sobrina de Isabel Pantoja y sus invitados se encontraban ya en La Graciosa cuando se enteraron de la triste noticia y, aunque en un primer momento decidió cancelar la fiesta, Anabel retomó los preparativos. La novia pasa por un momento amargo porque la tristeza de haber perdido a su abuela la acompañará el día de su boda. Por eso, anunció que el enlace incluiría un gran homenaje a Ana María Martín.

Quien ha decidido no acudir es Kiko Rivera, que está completamente destrozado por la pérdida. Según contó Kiko Hernández, el Dj llamó a su prima para comunicarle la decisión que había tomado. "Mi cuerpo no está para cachondeo, ni para fiesta, tú ya estás casada con Omar, esto lo podemos posponer, esto lo podemos hacer en otra ocasión, no te van a poner impedimentos ni las marcas ni las revistas, te lo pido por favor, aplázalo porque yo no voy a ir a tu boda", le comunicó a Anabel Pantoja.

Siempre según la versión del colaborador de Sálvame, Anabel, desolada, le habría rogado a Kiko que la acompañara el día de su boda. Pero la decisión estaba tomada e Irene Rosales y sus hijas pusieron rumbo a Sevilla para acompañarle en su luto. La exclusiva con la revista ¡Hola! y los contratos con diferentes marcas ya estaban cerrados y, tras hablar con su tía Isabel, Anabel decidió que celebraría su boda, según el programa de Telecinco, por motivos económicos.

Tras conocer esta información, algunos compañeros de Sálvame acusaron a Anabel de querer hacer negocio con la boda/homenaje en este duro momento para la familia Pantoja. La reacción Anabel llegó en Twitter a las cuatro de la madrugada, cuando estalló por lo que se dijo de ella en su programa. "Espera, que no leo bien. ¿Comercializo con una pérdida? ¿Cuándo? ¿Dónde? No se puede tener tan poca empatía. Cuando, que yo sepa, cada persona cuando se le va alguien, hace y realiza lo que le dé la gana. Sin ser juzgado", escribió. "Y lo último, más y no menos importante, entiendo a Kiko perfectamente su situación actual y su estado, que no es el mío. Él me pidió perdón por no venir y yo le entendí, me da rabia, pero respeto su decisión, al igual que la de Irene. Siempre querré lo mejor para él. Aquí se zanja".