María José Suárez y Escassi ya no se esconden: "Estamos fenomenal"

María José Suárez asistió como madrina al espacio Poom Silvia Moreno en Madrid,

que es el primer centro de belleza dedicado al cuidado de la piel, con la mejor

cosmética coreana.

La sevillana comentó que está bien después de su separación, y viajando mucho por

trabajo entre Madrid y Sevilla. "Sigo diseñando y me va muy bien con las ventas online, aunque me estoy planteando abrir tienda en Sevilla, en Madrid de momento no,

sobre todo hasta que se estabilice todo y haya más turismo. De momento el niño ya

está escolarizado en mi pueblo, en Coria, y el padre también se ha venido", explicó.

El primer acuerdo de separación se firma estando aquí con un régimen de visitas, y yendo una vez al mes a Punta Cana. Al mes siguiente, él venia aquí una semana, pero al final

decidió venirse aquí. Afortunadamente, hemos acabado bien, ya estaba muy hablado.

No ha sido una decisión repentina, esto venia coleando desde el verano pasado. Al final

la vida son etapas, para mí no es un fracaso, hemos estado seis años y nos ha ido muy

bien. Antes de terminar mal, es mejor así de mutuo acuerdo y quedarte con un buen

recuerdo y mantener una buena relación".

"El niño no se ha enterado mucho, aunque ve que el padre viene, yo me voy, pero como yo trabajo, es más disimulado. Lo que está intentando entender es por qué papá y mamá no coinciden en casa. Lo importante es que no ha habido discusiones y mucho menos delante de él". De esa manera lo explicó.

Al preguntarle como estaba con Álvaro Muñoz Escassi, no tuvo ningún problema en

reconocerlo abiertamente. "Estamos bien" y entre risas, dijo: "Ahora nos estamos

conociendo mucho más. Lo que puedo decir es que estamos fenomenal, ilusionada y

no nos vamos a esconder".