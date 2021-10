Miguel Bosé: Su controvertida vida en un libro y una serie de televisión

Miguel Bosé está a la espera de que aparezca muy pronto su libro autobiográfico, en tanto se prepara una serie televisiva sobre su vida. El cantante continúa residiendo en México, alejado momentáneamente de la música, cuidando de sus dos hijos, y pensando en su reaparición en los escenarios el año próximo. Todo ello en un momento delicado para él, tanto en su carrera como en su situación personal. Afectado sentimentalmente desde que se produjo la ruptura con su amante durante veintiséis años. Aunque tiene amigos en el país azteca, su corazón está libre para futuras relaciones amorosas, aunque de momento se enfrente a su soledad únicamente con la compañía de sus retoños, Tadeo y Diego, y la presencia constante de sus mascotas, los perros Pancho y Max.

Nunca Miguel Bosé había estado tanto tiempo ausente de la vida pública como en la actualidad. No le ha ayudado desde luego su posición negacionista sobre el covid-19, que le ha supuesto recibir un sinfín de críticas. No se comprenden sus argumentos acerca de la pandemia. Lleva, además, una carga emocional por las pérdidas de su sobrina Bimba y después Lucía, su madre. Si agregamos a ello su ruptura con el escultor valenciano Nacho Palau, con quien convivía desde 1992 hasta 2018, y el juicio por la custodia de sus hijos y los de aquel, puede comprenderse el estado de ánimo del cantante. Tampoco le ha ido bien con Hacienda, que le reclamó veintitrés mil euros por desgravar jamones y sesiones de fisioterapia. Para quien no lo sepa, hacía tiempo que Miguel se había involucrado en un negocio de venta de jamones extremeños, cuando se asoció con quien era entonces su cuñado, quien fuera actor, Carlos Tristancho, ya divorciado de su hermana Lucía Dominguín.

Bosé lleva años enfrentado a los paparazzi, que lo perseguían con sus cámaras a todas horas. Tiempos en los que vivía en su chalé madrileño de Somosaguas, o en un apartamento, que siguen siendo de su propiedad; aquel, cuidado por unos empleados de su confianza. Hasta que decidió marcharse a Panamá, donde nació hace sesenta y cinco años, y después establecerse en México, hace de esto último tres años. Reside ahora en una urbanización de lujo muy pendiente de sus dos hijos de gestación subrogada. Desde que los pequeños Tadeo y Diego cumplieron siete años, prescindió de la niñera que los cuidaba y él mismo los acompaña diariamente a una escuela laica, bilingüe.

La decisión de escribir él mismo sus memorias, quizás no contento con los libros que se editaron sobre él, para contar aspectos desconocidos de su vida, ha despertado de antemano cierto interés y habrá que esperar al 10 de noviembre para leerlo. Lleva el título de El hijo del capitán Trueno, cuya portada se ilustra con una fotografía del cantante luciendo una melena postiza, una montera antigua como la usada por toreros del siglo XIX, y sobre los hombros un capote de brega. Se supone que "el capitán Trueno" es una referencia a Luís Miguel Dominguín, su progenitor, claro está. Se ha deslizado un comentario en el diario ABC afirmando que en esa autobiografía (Miguel escribe muy bien) sólo se cuentan episodios de su infancia, adolescencia y primera juventud, concluyendo cuando inicia su profesión de cantante. No obstante también se ha publicado que en ese libro dará cuenta de sus experiencias posteriores: amores de todo tipo, consumo de algunas substancias, y detalles que nunca había facilitado a la curiosidad pública.

En los meses pasados Miguel Bosé estuvo perfilando lo que será un bio-pic, o serie biográfica programada para televisión durante tres temporadas, a razón de ocho capítulos cada una. Un buen amigo suyo, que lo fue asimismo de Lucía Bosé, Boris Izaguirre, es uno de los guionistas. Se especuló que el personaje de la madre lo incorporaría Paz Vega. Y aunque ya fue protagonista de una serie sobre Pablo Picasso, Antonio Banderas tal vez aparecería de nuevo en la pequeña pantalla en el mismo papel, el genio malagueño que fue amigo de la familia Dominguín.

Hacía mucho que Miguel Bosé no concedía una entrevista periodística, si no contamos la que le hizo Jordi Évole, con quien acabó de malas maneras. Resulta que en México ha aparecido recientemente en la revista Quién, donde cuenta que su separación de Nacho Palau fue traumática. Recoge la sentencia judicial por la que los dos hijos de éste y de Miguel continuarían con los padres, con la filiación de cada uno, por separado, aunque los cuatro niños, sin ser hermanos, podían verse cuando quisieran. En esas manifestaciones a la publicación mexicana se comentan aspectos sobre la salud , el estado físico de Miguel.

En efecto: el cantante ha ganado unos kilos, lleva una barba algo descuidada, sus cabellos revueltos. Su voz últimamente según sus íntimos parecía quebrada, como si estuviera algo afónico. En resumen, ya nada tenía que ver con aquel guapo jovencito barbilampiño que nos cantaba Linda, y también Ana, que había dedicado a su buena amiga Ana Obregón. ¿La primera con quien tuvo relaciones íntimas? Miguel Bosé alberga muchos secretos. Que él quiere que se conozcan en ese libro y en la serie mencionada. Veremos a ver hasta dónde llega tal deseo. Como también pretende acabar con los bulos sobre su vida y romper con esa imagen de los últimos años que nada vienen favoreciendo a su figura de gran artista, hombre culto, muy sensible, que merece desde luego comprensión, que acaso muchos le han negado, para que decidiera dejar su residencia en España. Todo eso sin olvidarnos de los indudables errores que haya cometido.